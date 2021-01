Prepozno bujenje Kraljev, Kopitarju dve podaji

Hokejisti iz Los Angelesa v novi sezoni lige NHL še vedno čakajo prvo zmago. Kralji so na prvih dveh tekmah igrali proti Minnesoti in obakrat izgubili po podaljšku in osvojili na vsaki tekmi po eno točko, tokrat pa so ostali praznih rok. V domači dvorani Staples Center so gostili Colorado, ki je vodil že s 3:0, Kingsi so v zaključku tekme znižali izid in se približali na gol zaostanka, kar pa ni pomagalo, gostje so se veselili zmage s 3:2.

Brandon Saadje Colorado v vodstvo popeljal že v 4. minuti, Devon Toews(37.) in Mikko Rantanen(37.) pa sta v drugem delu povišala na 3:0. Domačim se je odprlo šele v zadnjem delu. Najprej je v 48. minuti znižal Andreas Anthanasiou, Adrian Kempe pa je v 55. minuti izkoristil igralca več na ledu.

Kapetan Kraljev Anže Kopitar je prispeval podaji pri obeh golih, v statistiko je v dobrih 22 minutah igre vpisal še po en strel, dva naleta, en blokiran strel in dve kazenski minuti. V strelih na gol je bilo 25:24 za Kingse, v vratih pa je za domače prvič v sezoni stal Calvin Petersen, ki je ubranil 21 strelov. Po prostem večeru se bo Los Angeles znova pomeril s Coloradom.

Na lestvici lige NHL še vedno vodi Las Vegas s tremi zmagami, v noči na četrtek pa v igralniško metropolo prihaja Arizona. Danes pa je tretjo zmago dosegla Philadelphia, ki je s 3:0 premagala Buffalo.