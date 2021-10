Prepričljive zmage za Carolino, Edmonton in Florido

V severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL je bilo v noči na petek odigranih deset obračunov, po njih pa so v uvodu v sezono še naprej brez poraza Edmonton Oilers, Florida Panthers, Carolina Hurricanes in San Jose Sharks. S tem so se pridružili ekipam Buffalo Sabres, St. Louis Blues in Minnesota Wild, ki v novi sezoni prav tako ostajajo stoodstotne.

Igralci Edmontona so tokrat prepričljivo slavili pri Arizona Coyotes s 5:1 in še četrtič ledeno ploskev zapustili s polnim izkupičkom. Vnovič se je izkazal Connor McDavid, ki je dosegel dva gola in prispeval še podajo. S tem je sam prevzel vodstvo na lestvici strelcev. Po štirih tekmah ima na računu šest golov in pet podaj. Tri točke manj ima na drugem mestu slovenski as Anže Kopitar, napadalec moštva Los Angeles Kings. Na zahodu so 100-odstotni izkupiček po treh tekmah ohranili San Jose Sharks. Morski psi iz Kalifornije so v tesnem obračunu po zadetkih Logana Coutura in Kevina Labanca v drugi tretjini ugnali Ottawa Senators z 2:1.

V vzhodni konferenci sta do četrte oziroma tretje zmage prišli moštvi Floride in Caroline. Panterji so s pomočjo ruskega čuvaja mreže Sergija Bobrovskega (30 obramb) s 4:1 na domačem ledu ugnali Colorado Avalanche, Carolina pa je lanske finaliste v boju za Stanleyjev pokal, Montreal Canadiens, v gosteh ugnala z enakim izidom. Dva gola je ob tem prispeval Finec Sebastian Aho, ki je prispeval še eno podajo. Na preostalih šestih tekmah so morali le Columbus Blue Jackets reševati kožo po podaljšku, ko je za zmago s 3:2 proti ekipi New York Islanders zadel Finec Patrick Laine.

Vse preostale tekme so se končale po rednem delu. Tretjo zmago po štirih tekmah so vknjižili Washington Capitals. S 4:1 so ugnali New Jersey Devils, med strelce pa se tokrat ni vpisal Rus Aleksander Ovečkin. Ta ostaja pri 734 zadetkih v ligi NHL, sedem več jih ima na četrtem mestu večne lestvice Brett Hull. Je pa 36-letni Moskovčan danes prispeval dve podaji in je na lestvici strelcev z osmimi točkami (4 goli, 4 podaje) izenačen s Kopitarjem. Na preostalih tekmah so Calgary Flames s 3:0 ugnali Detroit Red Wings, New York Rangers so bili s 3:1 boljši od Nashville Predators. Winnipeg je s 5:1 premagal Anaheim Ducks, Vancouver pa je s 4:1 v gosteh ugnal Chicago Blackhawks. Liga NHL, izidi:

Montreal Canadiens – Carolina Hurricanes 1:4

Ottawa Senators – San Jose Sharks 1:2

Florida Panthers – Colorado Avalanche 4:1

New Jersey Devils – Washington Capitals 1:4

Columbus Blue Jackets – New York Islanders 3:2 (po podaljšku)

Detroit Red Wings – Calgary Flames 0:3

Nashville Predators – New York Rangers 1:3

Winnipeg Jets – Anaheim Ducks 5:1

Chicago Blackhawks – Vancouver Canucks 1:4

Arizona Coyotes – Edmonton Oilers 1:5