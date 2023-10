Prerojeni Detroit do pete zaporedne zmage, Boston melje še naprej

"V svoji karieri sem igral z veliko odličnimi igralci, poskušal sem jih opazovati in se od vsakega nekaj naučiti. Vedno sem bil manjši od vseh drugih, zato sem moral najti druge načine, da sem zadel," je dejal DeBrincat, ki se je poleti Detroitu pridružil iz Ottawe. Joe Veleno je dosegel svoj tretji gol na zadnjih dveh tekmah, Dylan Larkin pa je prispeval gol in podajo. Jake Walman je dosegel svoj prvi gol v tej sezoni. Vratar James Reimer je za Red Wings zbral 29 obramb.

V Detroitu se je najbolj izkazal Alex DeBrincat , ki je dosegel tri gole in eno podajo, skupno pa je to sezono zbral že osem zadetkov. Lucas Raymond in Justin Holl sta vsak k zmagi prispevala po tri podaje.

V Kaliforniji pa je komaj 19-letni Matthew Poitras v zadnji tretjini tekme dosegel dva zadetka in pomagal kosmatincem ohraniti niz brez poraza v uvodu nove sezone, potem ko so s 3:1 premagali racmane. "To je precej neverjetno. Opazovati plošček, kako gre v mrežo, je res vznemirljivo," je dejal Poitras: "Pravzaprav ne vem, kaj sem naredil. Bil sem zelo navdušen in vesel."

Linus Ullmark je zbral 31 obramb za Boston, ki je po petih zmagah nanizal najboljši začetek sezone v 86 letih. Le Bruins 1937/38 so začeli sezono s šestimi zmagami. Boston je ena od treh preostalih neporaženih ekip to sezono v NHL ob Vegas Golden Knights in Colorado Avalanche. "Lepo je zmagati," je dodal junak večera Poitras: "Nekako smo samo držali skupaj, vztrajali pri tem. Morda ne po svojih najboljših močeh, vendar smo dobro opravili delo, tako da je to super."