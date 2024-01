Prestižni obračun na prostem pripadel hokejistom Seattla

Junak hokejske zimske klasike na prostem je bil domači vratar Seattla. Joey Daccord , ki ima trojno državljanstvo, kanadsko, ameriško in švicarsko, je zaklenil vrata ter popeljal svojo ekipo Kraken do zmage s 3:0 v ponedeljek proti zlatim vitezom iz Las Vegasa.

Daccord je drugič v karieri na tekmi v ligi NHL ubranil prav vse strele nasprotnega moštva in ohranil mrežo nedotaknjeno. Navijači, ki so do zadnjega mesta zapolnili tribune na tej tekmi, so vratarja nagradili z ovacijami in vzkliki navdušenja ter skandiranjem njegovega imena ob vsaki obrambi.

"Mislim, da je bil to poseben dan za vse. Za našo ekipo, za naše mesto, za hokej," je dejal 27-letni Daccord. "Bil je neverjeten dan in tako zelo hvaležen sem, da sem bil del tega. Bilo je res nekaj posebnega in velika zmaga za našo ekipo. Nasproti nam je stala dobra ekipa. To je nekaj, česar ne bom nikoli pozabil, in to je eden najbolj 'kul' dni v mojem življenju."