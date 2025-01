Prestolničarji zamudili skok na vrh

Na tekmi v Buffalu so gostitelji v prvem in drugem delu povedli z goloma Alexa Tucha , za goste pa je obakrat izenačil Tom Wilson . Tage Thompson je v 33. minuti poskrbel za novo vodstvo domačih. V zadnjem delu je Belorus Aliaksej Protas dobre štiri minute pred koncem poravnal za podaljšek. Dodatni del ni prinesel spremembe. Pri izvajanju kazenskih strelov pa je Tuch v tretji seriji poravnal prednost, ki jo je Washingtonu v prvi seriji zagotovil Pierre-Luc Dubois . V odločilni četrti seriji je zmago domačih potrdil J. J. Peterka . S 24 obrambami se je izkazal tudi domači vratar Charlie Lindgren , eno več je na nasprotni strani zbral Ukko-Pekka Luukkonen .

Montreal je v podaljšku s 5:4 dobil kanadski derbi z Vancouvrom. Tekmo je po vsega 48 sekundah dodatnega dela odločil Nick Suzuki. Lane Hutson je za zmagovalce dosegel gol in dve podaji, Cole Caufield gol in podajo, strelca pa sta bila tudi Kaiden Guhle in Kirby Dach. Vratar Sam Montembeault je ploščku 16-krat preprečil pot v mrežo. Za Toronto je dva gola dosegel J. T. Miller, bil pa je tudi podajalec pri zadetkih Jaka DeBruska in Jonathana Lekkerimakija.