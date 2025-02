Pretepi in žvižgi ob ameriški himni popestrili obračun starih hokejskih rivalov

Žvižgi ameriški himni so po izvolitvi Donalda Trumpa postali stalnica na tekmah lige NHL, tokrat pa so bili ob prisotnosti kanadskega premiera Justina Trudeauja še posebno glasni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napetost se je prenesla tudi na led, kjer so se merili tradicionalni tekmeci. Tako je v kratkem času prišlo do treh telesnih spopadov, ob glasnih vzklikih sta pesti najprej zavihtela Kanadčan Brandon Hagel in Američan Matthew Tkachuk, nato je na sceno stopil Matthewjev brat Brady Tkachuk, ki se je stepel s Samom Bennettom, za konec sta se spopadla še Colton Parayko in J. T. Miller.