Pri hokejski Olimpiji se še naprej krepijo

"Prepričale so me visoke ambicije in cilji kluba. Veselim se novih izzivov in da bom s svojimi izkušnjami pomagal klubu v novih preizkušnjah," je ob podpisu pogodbe z dvakratnimi zmagovalci Alpske lige povedal napadalec Jaka Šturm.

Tudi eden od najbolj perspektivnih hokejskih vratarjev pri nas je bil vesel klica iz Tivolija: "Zelo se veselim nove sezone in vseh izzivov. Vsi smo zelo visoko motivirani. Hvala tudi vodstvu kluba za zaupanje. Se vidimo kmalu v polni Hali Tivoli," pa je poudaril Luka Kolin.