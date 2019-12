Pri 'zmajih' brez evforije zaradi zmage, Jeseničani enotni: To je bila katastrofa

Med 23. in 24. minuto sta v razmaku 14 sekund zadela Gal Koren in Žan Jezovšek , domačih, ki so bili večji del druge tretjine povsem stisnjeni pred svoj gol in pogrešali več poškodovanih igralcev, zaradi česar so lahko sestavili le tri peterke, pa ni predramila niti minuta odmora trenerja Mitje Šivica . Žan Us je bil v tej tretjini skorajda brez dela, nevarneje je zapretil le Andrej Hebar , v zadnjih 20 minutah pa se je gorenjska mreža zatresla še kar štirikrat: Antoine Bonvalot je ob neusmiljenem obleganju svojih vrat najprej klonil po strelu Korena, nato ga je po izdelani akciji ukanil še Rajsar, Bonvalota pa je presenetil še Mark Čepon . Piko na i je pritisnil Miha Logar .

SŽ Olimpija se je s suvereno zmago na 501. derbiju z Jeseničani prebila na vrh Alpske lige, kjer so branilci alpskega in državnega naslova zamenjali lanskoletne tekmece v finalu iz Pustertala. Razen vodilnega zadetka rdečih, ki pa so ga sodniki zaradi visoke palice razveljavili, domači navijači v Podmežakli niti slučajno niso prišli na svoj račun, ko se je v 13. minuti po zaslugi spretnega Saša Rajsarja začel zeleno-beli strelski "šov".

Polončič: Moramo ostati na realnih tleh

"Res, kapa dol fantom. Prikazali so izredno, izredno zrelo, moško tekmo. Skozi vso tekmo smo držali tempo, vsilili smo naš sistem igre na štiri peterke. Res super zmaga, tako da smo lahko optimisti,"je za 24URpo tekmi dejal trener "zmajev" Gregor Polončič.

"Smo sicer šele sredi sezone, kažemo pa že zelo dobre predstave. Upam, da bomo držali ta tempo in dvignili nivo, ko bo to najbolj treba," je našemu Gašperju Jakominu še zaupal Polončič. "Če povem po pravici, se na Jeseničane nismo toliko ozirali, kot smo se samo na nas. Naš sistem igre vsiliti nasprotniku in v bistvu to počnemo proti vsakemu tekmecu, ker imamo tako kakovostno ekipo s takšno globino, da se to da narediti. Moramo ostati na realnih tleh, ne smemo poleteti ali karkoli. Mislim, da smo dobri, trdo garati na treningih in se vsako tekmo dokazovati, da smo dobri."

Šivic: Ko enkrat igraš tako ...

Nezadovoljstva po tekmi ni skrival trener domačih Šivic, ki se je opravičil navijačem za predstavo, ki jo je večkrat označil z besedo "katastrofa".

"Z eno besedo katastrofa, predvsem ... Mislim, da ko enkrat igraš tako, kot smo mi, ko prideš tako v tekmo in si razen prve tekme vedno korak zadaj in vedno izgubiš vse duele ... Potem je, kar je, ne da bi bil zdaj jaz s tem zadovoljen, to je katastrofa. Na žalost nas je to doletelo, absolutno katastrofa. Vsem, ki so nas prišli spodbujat, bi se opravičil, ker to res ni bilo za nikamor,"je bil jasen Šivic.