'Prihaja najlepši del sezone. Lahko izločimo vsakogar'

Ben Cooper FOTO: Luka Kotnik

Prihodnji teden bodo potekale kvalifikacije za končnico lige ICE. Na dve zmagi bodo igrale ekipe, ki bodo končale redni del med sedmim in desetim mestom. Ko bosta znana zadnja tekmeca v četrtfinalu, bo na sporedu izbira tekmecev. Četrtfinale na štiri zmage se bo začel 10. in 11. marca, Olimpija pa bo ime tekmeca izvedela šele dva dneva pred začetkom četrtfinala. Po nekaterih špekulacijah naj bi se zeleno-beli udarili z Bolzanom ali Salzburgom.

Ljubljančani so imeli pred tekmo proti Pustertalu še nekaj možnosti za četrto mesto, ki omogoča prednost domačega terena v končnici, a bi morali za ohranitev upov dobiti dvoboj z neposrednimi sosedi iz Južne Tirolske na lestvici po rednem delu.

Dustin Tokarski FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Poškodovanega prvega vratarja zmajev Lukaša Horaka, na dvoboju z Bolzanom je bil v vratih Ljubljančanov še Luka Kolin, je proti Pustertalu že zamenjal novinec v zelenem Dustin Tokarski, tudi z izkušnjami v severnoameriški ligi NHL. "Dobra tekma je za nami. Delovalo je, da gre že za končnico," je sprva dejal strateg zmajev Ben Cooper in opozoril, da je Olimpija nastopila močno oslabčlljena.

"Manjkalo je sedem igralcev oz. kar osem, saj se je poškodoval še Zack Boychuk. Večina od njih bo igrala v končnici. Pustertal je imel polno postavo, zato sem zadovoljen s točko na težkem gostovanju. Zdaj imamo veliko časa do četrtfinala. Izkoristili ga bomo za treninge in celjenje poškodb. Zdaj sem bo začel najbolj zanimiv del sezone. Komaj čakamo, da se vse slkupaj začne. Pripravljeni bomo," je razmišljal trener Olimpije, ki je optimist pred četrtfinalom. Kanadčan ves čas ponavlja, da lahko Olimpija preskoči vsako oviro v play-offu ...

Olimpija in Pustertal sta stara rivala. Še iz časov Alpske lige ... FOTO: Luka Kotnik

"Tudi jaz sem imel občutek, da je to že končnica. V drugi tretjini smo res blesteli in morali bi si priigrati prednost, poziroma zabiti še kakšen gol-dva. Škoda, da je bilo po 40 minutah 1:1. Odločala je igra ob prednosti igralca več, kjer smo bili res dobri. Prihaja najpomembnejši del sezone," pa je poudaril trener Pustertala Jason Jaspers. Južnotirolski Pustertal je bil pred to tekmo na šestem mestu lestvice, mesto za Olimpijo in z dvema točkama zaostanka; sedaj je razlika med ekipama zgolj točka, kar pomeni, da bi lahko Olimpija redni del končala na šestem mestu. Izid:

Pustertal - HK Olimpija Ljubljana 3:2 (0:1, 1:0, 1:1; 1:0)

Tičar 21., Purdeler 50., Blum 61.; Pance 7., Polei 58.