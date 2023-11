Prijeli odgovornega za smrt hokejista Adama Johnsona

Spomnimo, hokejist angleškega hokejskega kluba Nottingham Panthers Adama Johnson je umrl po tem, ko mu je stik z drsalko povzročil hudo ureznino na vratu. Tekma med moštvoma Nottingham Panthers in Sheffield Steelers je bila ustavljena v 35. minuti, ko so reševalci na ledu Američanu poskušali rešiti življenje. 29-letnik je na koncu po tem, ko so ga prestavili v lokalno bolnišnico, na žalost izgubil bitko za življenje.