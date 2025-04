Torontu zanesljivo kanadski obračun proti Ottawi

Hokejisti Toronto Maple Leafs so v prvem krogu končnice vzhodne konference lige NHL s 6:2 na domačem ledu premagali Ottawa Senators in v boju na štiri zmage v tako imenovani bitki za Ontario, prvi po 21 letih, povedli z 1:0. Izkazal se je Mitch Marner z golom in dvema podajama.

William Nylander in John Tavares sta dosegla po gol in podajo, za Toronto pa so zadeli še Oliver Ekman-Larsson, Morgan Rielly in Matthew Knies. Auston Matthews je dodal dve podaji, vratar Anthony Stolarz pa je zaustavil 31 strelov. "Bilo je zelo intenzivno," je dejal Tavares: "Z razlogom se dvoboj imenuje bitka za Ontario. Težka tekma. Toda vemo, da smo še vedno lahko veliko boljši."

Za Ottawo sta zadela Drake Batherson in Ridly Greig, vratar Linus Ullmark pa je zbral 18 obramb. "Moram se znova osredotočiti," je dejal Ullmark: "A to je šele prva tekma. To je vsa lepota končnice." Tudi druga tekma dvoboja bo na sporedu v dvorani Scotiabank Arena, preden se bosta ekipi preselili v Ottawo.

Auston Matthews

Na prvi tekmi nadaljevanja sezone so na vzhodu povedli tudi Carolina Hurricanes, ki so bili v Raleighu s 4:1 boljši od New Jersey Devils. Logan Stankoven je dosegel dva zadetka v drugi tretjini, Jalen Chatfield je dosegel prvi gol za orkane, ki so vztrajno pritiskali na gostujočega čuvaja mreže Jacoba Markstroma. Andrej Svečnikov je dodal gol na prazna vrata. Orkani so izgubili sedem od zadnjih osmih tekem redne sezone, odkar so se 3. aprila še sedmič zaporedoma uvrstili v končnico, tako da so bili navijači že precej na trnih.

"Vedno obstaja tista skrb, da smo morda prehitro odpočili nosilce igre, a naš glavni cilj je bil, da zdravi začnemo končnico. K sreči smo očitno dobro tempirali formo, dobro razpoloženi smo pričakali prvo tekmo. Torej je šlo morda za preračunano tveganje, toda vsaj po prvi tekmi sodeč, smo sprejeli pravo odločitev," je dejal domači trener Rod Brind'Amour. Nico Hischier je dosegel edini zadetek New Jerseyja.

Anthony Mantha

Brett Howden je dosegel dva zadetka in Vegas Golden Knights so na zahodu na prvi tekmi dvoboja na štiri zmage s 4:2 premagali Minnesoto Wild. Tomaš Hertl je dosegel gol in podajo za viteze, zadel je tudi Pavel Dorofejev, vratar Adin Hill pa je zbral 18 obramb. Matt Boldy je dosegel oba zadetka gostov, Kirill Kaprizov je asistiral pri obeh, Filip Gustavsson pa je zaustavil 23 strelov. Druga tekma bo prav tako v Las Vegasu.

