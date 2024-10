Prva domača zmaga za kralje v novi sezoni

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kralji so odlično odprli prvo tekmo pred domačimi navijači in prvo tretjino dobili s 3:0, ko sta se med strelce vpisala Jordan Spence in dvakrat Warren Foegele.

Kraljem je uspelo uvodno prednost zadržati do konca tekme, čeprav je za goste dvakrat z igralcem več na ledu zadel Mikael Granlund; enkrat v drugi in enkrat v zadnji tretjini.