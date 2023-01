Prva jeseniška zmaga v skupini Master alpske lige

Jeseničani so slabo začeli drugi del tekmovanja. V skupini Master je pet najboljših ekip iz rednega dela, Jeseničani so bili tam prepričljivo najboljši. A so drugi del tekmovanja začeli z dvema porazoma na domačem terenu, najprej po podaljšku proti Cortini, potem še proti ekipi Unterland Cavaliers.

Na ta način so že skorajda povsem izničili bonus točke, ki so jih dobili za uvrstitev po rednem delu. A danes so vendarle dosegli tri točke in si olajšali položaj pred nadaljevanjem. V tej skupini sicer ne igrajo za končnico, saj so vsa moštva vanjo že uvrščena, bo pa razvrstitev pomembna pri končnem vrstnem redu in prednosti domačega terena v bojih na izločanje.