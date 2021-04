'Zmaji' v podaljšku prve finalne tekme do prigarane zmage

Za Ljubljančane so zadeli Žiga Pešut (1.), Aleš Mušič(47.) in Žiga Pance (67.). V lanski sezoni tekmovanja zaradi pandemije niso odigrali od konca, tako da ima zdaj ljubljansko moštvo priložnost za zanimiv dosežek: brani lovoriko iz sezone 2018/19 in ima možnost, da postane zaporedni prvak v treh letih. Do finala je sicer ljubljansko moštvo prišlo s polfinalnim uspehom 3:2 v zmagah proti Lustenauu, medtem ko je Asiago z enakim izidom v zmagah izločil Sij Acroni Jesenice.

V napovedih pred finalom so bili v ljubljanskem taboru optimistični in prepričani, da lahko dobro zadnjo polfinalno predstavo (5:0) ponovijo tudi na prvi finalni tekmi. Začeli so v tem slogu, saj so spet hitro zadeli, tokrat ne v šesti sekundi, a je v prvi minuti vratarja Gianluco Vallinijapremagal Pešut. Tudi pozneje so imeli domači premoč, gostje so Paava Hölsäjaprvič preizkusili šele v deseti minuti, izid pa se ni spremenil. Tudi ne ob prvi številčni prednosti domačih, zato pa so bili v tej prvini bolj nevarni gostje, ko je ob "power playu" v 13. minuti Alexander Gellertzadel prečko.

Napeto do konca

Nadaljevanje je bilo podobno, domači so imeli izrazito premoč, toda streli Mušiča, Marka Severja, Nika Simšičain soigralcev niso bili dovolj natančni oziroma je bil vratar Vallini zbran. Ni šlo niti ob igralcu več, na drugi strani pa so imeli gostje ob pritisku zeleno-belih sicer redko priložnosti za organiziran napad, a je moral nekajkrat tudi domači vratar dobro posredovati. V zadnji minuti pa je imel lepo priložnosti še Luka Ulamec, ko je bil sam pred golom, a tudi ni zadel.

Ljubljančani so v zadnji tretjini najprej zapravili igro z igralcem več, ob tretji takšni priložnosti na tekmi pa je nato v 47. minuti za olajšanje z zadetkom v stičišče vratnice in prečke poskrbel Mušič. Toda tudi odgovor Italijanov je bil hiter, saj so že tri minute zatem, tudi ob igralcu več, znižali. Ta gol je dal gostom krila, v zadnjih petih minutah so bili boljši tekmec, ob koncu, ko so iz vrat potegnili Vallinija, pa jim je 45 sekund pred sireno uspelo tudi izenačiti in izsiliti podaljšek, spet pa je zadel Gellert. Tudi v podaljšku so bili domači precej boljši in nevarnejši, toda številnih priložnosti niso izkoristili. Vse do 67. minute, ko je bil po strelu Mihe Štebihana pravem mestu pred golom kapetan Pance in plošček preusmeril v mrežo. Po drugi tekmi v četrtek bo tretja v soboto spet v Ljubljani, če finale takrat še ne bo odločen, pa bosta dvoboja nato še 26. aprila v Asiagu in 28. aprila v Ljubljani.

Celovčani zmagovalci letošnje sezone lige ICEHL

Hokejisti celovške ekipe KAC so postali prvaki lige ICEHL, v kateri bo v naslednji sezoni nastopala tudi ljubljanska SŽ Olimpija. Celovčani so v peti tekmi finala v Bolzanu zmagali s 5:3 in se s skupnim izidom 4:1 v zmagah veselili naslova prvaka najvišje ravni regionalnega tekmovanja. V finale letošnje sezone hokejske lige ICEHL, nekdanje lige Ebel, v kateri bo v naslednji sezoni spet sodeloval tudi slovenski predstavnik, so se Celovčani uvrstili z gladkim polfinalnim uspehom s 4:1 v zmagah proti Salzburgu, medtem ko je južnotirolski klub v polfinalu s 4:2 v zmagah odpravil Vienna Capitalse.

V finalu sta ekipi igrali na štiri zmage. Prvi tekmi so s 6:0 in 5:4 dobili Celovčani, tretjo z 2:0 Bolzano, četrto pa KAC s 5:4 po podaljšku, tako da je imel celovški klub danes že prvi zaključni plošček za zmago v ligi. V torek so bili Celovčani na Južnem Tirolskem nazadnje boljši s 5:3. Za KAC je današnja zmaga pomenila tudi ubranitev naslova iz sezone 2018/19, saj tekmovanja v lanski sezoni zaradi pandemije novega koronavirusa niso izpeljali do konca. Bolzano pa je ostal brez tretjega naslova zmagovalca v tej ligi, ki se ji je pridružil leta 2013. Doslej je bil prvak v letih 2014 in 2018.

Ne glede na razplet finala pa so Celovčani že pred začetkom postali tudi avstrijski prvaki, ker je bil tekmec iz druge države, skupno je bila to za rdeče iz Celovca že 32. državna lovorika.