Prvaki in podprvaki lige NHL izgubili po podaljšku

Podprvaki severnoameriške hokejske lige NHL in prvaki v letih 2020 in 2021, Tampa Bay Lightning, so po podaljšku doma izgubili proti San Jose Sharks s 3:4. Še dve tekmi je odločil podaljšek, v Pittsburghu so Penguins ugnali prvake Colorado Avalanche z 2:1, na svojem ledu pa so izgubili tudi Chicago Blackhawks, Anaheim Ducks so zmagali s 3:2.

Švicar Timo Meier je bil prvi mož dvoboja v Tampi na Floridi, dosegel je dva gola in podajo, tudi ključni zadetek dve minuti in 19 sekund pred koncem podaljška. Frank Vatrano pa je z golom po dveh minutah in 15 sekundah dodatnega dela igre prinesel zmago Anaheimu. Kris Letang je proti prvaku Coloradu zadel minuto in 24 sekund pred koncem podaljška v Pittsburghu, kjer so Penguins izenačili na 1:1 šele v drugem delu tretje tretjine, ko je bil uspešen Bryan Rust. Jevgenij Malkin je kot podajalec sodeloval pri obeh uspešnih akcijah domačih, vratarja Caseyja DeSmitha (41 obramb) pa je premagal le Nathan MacKinnon. Na dveh tekmah so gostje za zmago dosegli pet golov, Edmonton Oilers so v Detroitu s 5:2 odpravili Red Wings, Vegas Golden Knights pa v Nashvillu s 5:1 Predators. V New Yorku so Islanders s 4:0 nadigrali Seattle Kraken. Bo Horvat je zabil prvi gol na drugi tekmi za Islanders, odkar je konec prejšnjega meseca prišel iz Vancouvra, vratar Ilija Sorokin je zaustavil vseh 32 strelov Seattle Kraken. Vegas, za katerega so William Carrier, Phil Kessel in Chandler Stephenson so dosegli po gol in podajo, se je z zmago povzpel na čelo pacifiške skupine, v kateri so Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja tretji z zgolj točko zaostanka. Največ točk v ligi NHL, sezona 2022/2023:

1. Connor McDavid (Edmonton Oilers): 93 točk (41 golov, 52 podaj)

2. Leon Draisatl (Edmonton Oilers): 76 točk (29 golov, 47 podaj) 3. Nikita Kucherov (Tampa Bay Lightning): 75 točk (20 golov, 55 podaj)

4. David Pastrnak (Boston Bruins): 72 točk (38 golov, 34 podaj)

5. Matthew Tkachuk (Florida Panthers): 71 točk (27 golov, 44 podaj)

...

73. Anže Kopitar (Los Angeles Kings): 43 točk (16 golov, 27 podaj) Izidi: Pittsburgh Penguins - Colorado Avalanche 2:1 (po podaljšku) Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks 3:4 (po podaljšku) Detroit Red Wings - Edmonton Oilers 2:5 New York Islanders - Seattle Kraken 4:0 Nashville Predators - Vegas Golden Knights 1:5 Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 2:3 (po podaljšku)