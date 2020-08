Prvaki iz St. Louisa s porazom vstopili v nadaljevanje lige NHL

St. Louis je na zahodu izgubil proti Colorado Avalanche z 1:2, Boston pa so na vzhodu visoko s 4:1 premagali hokejisti Philadelphia Flyers.

Ob tem so potekale tudi tekme za preboj v končnico med ekipami, ki so bile pred koronsko prekinitvijo na mestih od 5 do 12, med katerimi ni Los Angeles Kings našega Anžeta Kopitarja. Ti dvoboji potekajo na tri zmage.

Štirje nosilci se bodo nato pomerili s štirimi ekipami, ki si bodo izborile končnico.

Na vzhodu je Columbus dobil prvi obračun s Torontom z 2:0, na zahodu pa sta do zmag prišli Arizona in Minnesota. Kojoti so tesno, s 4:3 premagali Nashville Predators, Minnesota Wild pa je bila s 3:0 boljša od Vancouver Canucks.