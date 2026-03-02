Prvaki Lige NHL še naprej tonejo

Hokejisti Floride, dvakratni zaporedni prvaki Lige NHL, so daleč od mest, ki ob koncu rednega dela prinašajo končnico. Po drugem porazu v nizu in sedmem na zadnjih devetih tekmah so panterji od končnice oddaljeni osem točk.

Ponoči sta po dva gola na vsaki strani dosegla eden najboljših novincev lige Matthew Schaefer za NY in Sam Bennett za Florido. Ta je dve minuti pred koncem rednega dela izenačila prek Sama Reinharta, nato pa je 32 sekund pred koncem zadel Anders Lee za slavje otočanov. "Težko je izgubiti na tak način. Ni se zdelo, da se veliko dogaja, a ploščka hkrati nismo zares nadzorovali. To je naša zgodba," je po dvoboju dejal trener panterjev Paul Maurice.