Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Prvaki Lige NHL še naprej tonejo

New York, 02. 03. 2026 08.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Florida Panthers

Prvaki severnoameriške hokejske Lige NHL Florida Panthers so izgubili še sedmič na zadnjih devetih tekmah in so na predzadnjem mestu atlantske skupine. Tokrat so morali priznati premoč New York Islanders s 4:5.

Hokejisti Floride, dvakratni zaporedni prvaki Lige NHL, so daleč od mest, ki ob koncu rednega dela prinašajo končnico. Po drugem porazu v nizu in sedmem na zadnjih devetih tekmah so panterji od končnice oddaljeni osem točk.

Ponoči sta po dva gola na vsaki strani dosegla eden najboljših novincev lige Matthew Schaefer za NY in Sam Bennett za Florido. Ta je dve minuti pred koncem rednega dela izenačila prek Sama Reinharta, nato pa je 32 sekund pred koncem zadel Anders Lee za slavje otočanov. "Težko je izgubiti na tak način. Ni se zdelo, da se veliko dogaja, a ploščka hkrati nismo zares nadzorovali. To je naša zgodba," je po dvoboju dejal trener panterjev Paul Maurice.

Sam Bennett
Sam Bennett
FOTO: AP

"Večino časa smo igrali dokaj solidno. Žal je bilo spet nekaj nesrečnih situacij, za nameček pa so še zadeli povsem ob koncu. Trudili smo se, garali, ampak dvoboji so zdaj preveč pomembni, da bi jih izgubljali na takšen način," je trenerja dopolnil Bennett.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej liga nhl

Kopitar ima novega trenerja, slabi rezultati odnesli Hillerja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Dnevni horoskop: Biki bodo premišljeni, raki potrebujejo toplino
Dnevni horoskop: Biki bodo premišljeni, raki potrebujejo toplino
Mesečni horoskop: to vam prinaša letošnji marec
Mesečni horoskop: to vam prinaša letošnji marec
Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj je kronična utrujenost v porastu in kako jo ločiti od izgorelosti
Zakaj je kronična utrujenost v porastu in kako jo ločiti od izgorelosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
voyo
Portal
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543