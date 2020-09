Prvaki lige NHL so v 'mehurčku' živeli 65 dni

Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning so s skupnim izidom 4:2 v zmagah premagali Dallas in osvojili Stanleyjev pokal, prvič po letu 2004 in drugič v klubski zgodovini. Zaradi pandemije koronavirusa so vse tekme v končnici igrali v karantenskem "mehurčku" v dveh kanadskih mestih, Edmontonu in Torontu ob strogih higienskih ukrepih. Pot do 15 kilogramskega Stanleyjevega pokala je bila dolga, moštva so v "mehurček" vstopila že davnega 26. julija.

Da ni bilo enostavno, je potrdil tudi najkoristnejši igralec končnice (MVP), švedski branilec VIktor Hedman: "Bilo je težko, tako dolga odsotnost je predvsem psihično zahtevna. A vedeli smo, za kaj igramo in sedaj je vse poplačano. Bilo je zelo čustveno in kar nekaj časa bo trajalo, da bomo dojeli, kaj smo storili, za vse čase smo prvaki. Naša imena bodo na pokalu zapisana za vedno." Hedman je na 25 tekmah zbral 22 točk (10 golov) in je tretji branilec v zgodovini lige s to lovoriko.