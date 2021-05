Prvaki po velikem slavju ostali brez športnega direktorja

Z Marcelom Rodmanomkot športnim direktorjem so Jesenice v tej sezoni osvojile državno krono. V ponedeljek so po podaljšku na odločilni peti tekmi finala gorenjski hokejisti ugnali SŽ Olimpijo za 13. naslov slovenskih prvakov v času samostojne države. Olimpija je ostala pri 16 naslovih. V Alpski ligi so Jeseničani obstali v polfinalu.

"Za mano je nova epizoda v jeseniškem hokeju. V novi vlogi sem užival, ter se marsikaj novega naučil. Ponosen sem na zadnjih 15 mesecev, ponosen na delo in napredek, ki smo ga skupaj dosegli, ter na dvojno slovensko hokejsko krono. Na žalost je moje tokratno obdobje v klubu spet prekratko, a si vendarle želim, da klub nadaljuje začrtano pot," je ob koncu poti z gorenjsko zasedbo dejal 39-letni Rodman.

"Sij Acroni Jesenice in Marcel Rodman sta po tehtnem premisleku dne 11. 5. 2021 sklenila sporazumno prekinitev sodelovanja. Klub se Marcelu Rodmanu zahvaljuje za vso opravljeno delo, sodelovanje in pomoč v teh težkih časih. Na njegovi nadaljnji športni poti mu želimo veliko uspeha in zmag," pa je ob tem pristavil predsednik kluba Peter Bohinec.