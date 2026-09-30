Začela se je liga NHL: prvaki s porazom začeli novo sezono

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Švedski branilec je sprejel podajo Carterja Verhaegheja in s strelom premagal vratarja Hurricanes ter tako odločil dramatičen dvoboj, ki sta ga zaznamovala vrhunsko vratarsko delo in čvrsta igra v obrambi. "Občutek je bil odličen," je dejal Forsling in dodal: "Ne dosegam pogosto golov, zato je to vedno lepo. Znašel sem se v prostem položaju, on pa mi je podal popolno podajo. Zame je bilo to kot tekma končnice. Bilo je fantastično, res zabavno."

Jordan Staal FOTO: AP

Švedski vratar Jacob Markstrom je za panterje zbral 15 obramb in ohranil mrežo nedotaknjeno, medtem ko je Američan Brandon Bussi v poraženem moštvu ubranil 19 strelov. "Pogumna predstava celotne ekipe in Markyja - odigral je odlično," je dejal Brady Tkachuk.

Brata Brady in Matthew Tkachuk sta odigrala svojo prvo skupno tekmo v ligi NHL, potem ko je Brady junija iz Ottawe prišel na Florido. Brata sta bila ključna pri osvojitvi zlate medalje ameriške reprezentance na letošnjih olimpijskih igrah Milano - Cortina.

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V ekipo panterjev se je vrnil tudi kapetan Aleksander Barkov, ki je prejšnjo sezono izpustil zaradi poškodbe desnega kolena. Carolina je proti vratom sprožila le 15 strelov, kar je najmanj, kolikor jih je branilec naslova tekmovanja za Stanleyjev pokal zabeležil na uvodni tekmi sezone po letu 1955.

Aleksander Barkov FOTO: AP

Hurricanes so junija osvojili svoj prvi naslov po 20 sezonah, potem ko so v finalu lige NHL s 4:2 v zmagah premagali Vegas Golden Knights. Zato so pred polnimi tribunami dvorane Lenovo Center v Severni Karolini pred tekmo priredili slavje. Igralci so se fotografirali pred zastavo v čast naslovu prvaka, nato pa so jo v okviru slovesnosti pred tekmo dvignili pod strop dvorane.

To je bila prva tekma uvodnega kroga sezone lige NHL po letu 1984, na kateri sta se moštvi po rednem delu igre razšli brez doseženega zadetka. Hokejisti Boston Bruins so zmagali na svoji uvodni tekmi sezone proti New York Rangers, potem ko so dosegli tri zadetke v razmaku 75 sekund. Medtem pa so Edmonton Oilers na domačem ledu v kanadskem obračunu proti Vancouver Canucks po podaljšku izgubili s 5:6. Edmonton si je nabral že tri zadetke zaostanka, a se je vrnil v igro in izsilil podaljšek, nato pa je Paul Cotter za goste v dodatnem delu igre dosegel zmagoviti zadetek. Izidi:

Carolina Hurricanes - Florida Panthers 0:1 (podaljšek) Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 2:3 Boston Bruins - New York Rangers 3:0 Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 5:6 (podaljšek) Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 5:2