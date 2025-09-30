Prvi hokejski derbi pričakovano zmajem

Potem ko sta se v prejšnji sezoni največja tekmeca v slovenskem hokejskem prostoru merila šele v finalu državnega prvenstva, ki so ga z 2:0 v zmagah dobili zeleno-beli, je v tej sezoni sistem tekmovanja nekoliko drugačen.

V sicer dokaj okrnjenem tekmovanju, prijavljenih je le pet klubov (Olimpija Ljubljana, Jesenice, Triglav Kranj, Slavija Junior in Maribor), v prvem delu igrajo klubi, ki ne nastopajo v mednarodnih ligah.

Od trojice Triglav, Slavija, Maribor se bo najboljši uvrstil v drugi del, kjer bo igral z Jeseničani in Ljubljančani, dve najboljši ekipi iz tega dela pa bosta nato prišli v finale.

Ta bo v novi sezoni na sporedu že v zimskem terminu, igrali bodo po sistemu na tri zmage, državni prvak bo znan najpozneje 21. januarja.