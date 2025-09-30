Prvi hokejski derbi pričakovano zmajem

Potem ko sta se v prejšnji sezoni največja tekmeca v slovenskem hokejskem prostoru merila šele v finalu državnega prvenstva, ki so ga z 2:0 v zmagah dobili zeleno-beli, je v tej sezoni sistem tekmovanja nekoliko drugačen.
V sicer dokaj okrnjenem tekmovanju, prijavljenih je le pet klubov (Olimpija Ljubljana, Jesenice, Triglav Kranj, Slavija Junior in Maribor), v prvem delu igrajo klubi, ki ne nastopajo v mednarodnih ligah.
Od trojice Triglav, Slavija, Maribor se bo najboljši uvrstil v drugi del, kjer bo igral z Jeseničani in Ljubljančani, dve najboljši ekipi iz tega dela pa bosta nato prišli v finale.
Ta bo v novi sezoni na sporedu že v zimskem terminu, igrali bodo po sistemu na tri zmage, državni prvak bo znan najpozneje 21. januarja.
Po prvotnem razporedu Hokejske zveze Slovenije bi sicer morala jeseniški in ljubljanski klub eno tekmo že odigrati prejšnji teden, a je bila današnja njuna prva v sezoni.
Medtem sicer še poteka prvi del DP, v katerem so trije sodelujoči klubi odigrali polovico predvidenih tekem. Ta del se bo končal 15. oktobra, sledil bo še preostanek drugega dela. V njem bosta večna rivala morala odigrati še drugo medsebojno tekmo na Jesenicah, oba pa bosta igrala še po dve tekmi z najboljšo zasedbo prvega dela.
- FOTO: Aljoša Kravanja
Danes je imel domači klub jasen status favorita. Glede na vse težave jeseniškega kluba in razmerje moči je tudi derbi izgubil nekaj mika, kar se je poznalo tudi pri precej skromnem obisku navijačev. So pa ti poskrbeli za simpatično potezo na začetku, ko so ob tehničnih težavah himno odpeli kar sami.
Na ledu so domači potrdili papirnati status favorita, a ne povsem brez težav. V prvem delu zadetkov ni bilo, so pa imeli gostitelji izrazito premoč. Povsem nenevarni niso bili niti gostje, tako kot Žan Us na jeseniški, je moral tudi Luka Kolin na ljubljanski strani nekajkrat posredovati.
Jeseničani so proti favoritom brez prejetega gola zdržali 37 minut in pol, potem pa v dveh dobili dva. Najprej je zadel Miha Beričič, ko so imeli domači na ledu igralca manj, še pred koncem druge tretjine pa še ob ljubljanski številčni prednosti Evan Polei.
V zadnjem delu pa je zmago Ljubljančanov potrdil še Žiga Mehle.
