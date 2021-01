Prvi hokejski derbi v letu po kazenskih strelih Jeseničanom

Edini strelec pri kazenskih strelih je bilŽan Jezovšek, domači vratarŽan Us pa je ubranil vseh pet poskusov Ljubljančanov. Če se doda še strelca edinega jeseniškega gola Saša Rajsarja, se ugotovi, da so bili junaki tekme trije, ki so lani nosili Olimpijin dres.

Tekma je bila sicer enakovredna, a ne preveč kakovostna. Priložnosti ni bilo veliko, obe ekipi sta imeli svoja obdobja premoči. V prvi tretjini so bili boljši domači, ki so prek Rajsarja, ta se je pred vrati dobro znašel po odbitem ploščku, prišli v vodstvo. Na začetku druge tretjine bi Olimpija kmalu izenačila, ob igralcu manj na ledu je Aleš Mušič sam zadrsal pred Usa, a ga ni uspel premagati.

Mušič je bil uspešnejši v 34. minuti, ko je izkoristil lepo podajo Mihe Zajca. V zadnji tretjini so bili spet za odtenek nevarnejši Gorenjci, a izid se ni spremenil. Do sprememb ni prišlo niti v podaljšku, čeprav je imel za Ljubljančane lepo priložnost Gal Koren.

Drugič v sezoni so derbi odločili kazenski streli, tako kot prvič v polfinalu slovenskega pokala so bili uspešnejši Jeseničani.

Olimpija bo v četrtfinalu igrala z Bledom, Jesenice pa proti True Celju.