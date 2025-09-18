Prvo gostovanje v Gradcu in družinski hokejski dan v Hali Tivoli

Že v nedeljo pa se zmaji vračajo pred domače občinstvo v Halo Tivoli, kjer jih ob 15:45 čaka obračun z ekipo Pioneers Vorarlberg. Tekma bo potekala v znamenju družin in otroci do 14. leta bodo imeli brezplačen vstop. Navijaška cona se odpre že ob 14. uri in bo ponudila pestro dogajanje: delavnice, animacije ter številne zabavne aktivnosti za otroke.
"V HK Olimpija Ljubljana se zavedamo svoje vloge in odgovornosti pri razvoju in popularizaciji hokeja v Sloveniji. Zato bomo zelo veseli, če boste tudi vi s svojimi objavami pomagali širiti novico o brezplačnem vstopu za otroke in povabili družine, da se nam pridružijo na nedeljskem družinskem dogodku," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost. V tretjem krogu Ljubljančane čaka prvo gostovanje v novi sezoni, v petek bodo igrali v Gradcu.
To bo prvi pravi test za Ljubljančane, saj so Gradčani še okrepili zasedbo in odkrito napadajo najvišja mesta v ligi ICE. Spogledujejo se tudi z laskavim naslovom ... "Naš sistem igre temelji na tem, da z agresivnim pristopom izčrpamo tekmeca in ga v drugi polovici tekme nadigramo. Zdaj še ni čas, da pogledamo na lestvico. Odigrali smo šele dva kroga. Tekmeci bodo analizirali naš sistem, čakajo nas težje tekme. Prva že v Gradcu, kjer smo pred sezono izgubili sedaj pa želimo popraviti vtis." pred prvim gostovanjem sezone med drugim pravi strateg ljubljanskih oklepnikov Ben Cooper.
