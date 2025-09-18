Prvo gostovanje v Gradcu in družinski hokejski dan v Hali Tivoli

Po odličnem začetku nove sezone in dveh prepričljivih domačih zmagah hokejiste Olimpije Ljubljana ta konec tedna čakata novi preizkušnji v ligi ICE. Jutri se zmaji odpravljajo na prvo gostovanje v Gradec, kjer se bodo pomerili z moštvom 99ers. Ekipi sta se srečali že v pripravljalnem obdobju, ko je Gradec dokazal, da bo zahteven tekmec, saj je takrat slavil z rezultatom 4:1. Ljubljančani pa snujejo maščevanje ...

Že v nedeljo pa se zmaji vračajo pred domače občinstvo v Halo Tivoli, kjer jih ob 15:45 čaka obračun z ekipo Pioneers Vorarlberg. Tekma bo potekala v znamenju družin in otroci do 14. leta bodo imeli brezplačen vstop. Navijaška cona se odpre že ob 14. uri in bo ponudila pestro dogajanje: delavnice, animacije ter številne zabavne aktivnosti za otroke.

"V HK Olimpija Ljubljana se zavedamo svoje vloge in odgovornosti pri razvoju in popularizaciji hokeja v Sloveniji. Zato bomo zelo veseli, če boste tudi vi s svojimi objavami pomagali širiti novico o brezplačnem vstopu za otroke in povabili družine, da se nam pridružijo na nedeljskem družinskem dogodku," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost. V tretjem krogu Ljubljančane čaka prvo gostovanje v novi sezoni, v petek bodo igrali v Gradcu.

Ben Cooper in Anže Ulčar FOTO: Damjan Žibert icon-expand