Olimpija še tretjič zapored izgubila z izidom 3:0

Ljubljančani so v četrtfinalu s 4:1 v zmagah izločili Bolzano, zdaj pa se v polfinalu merijo še z drugo južnotirolsko zasedbo. Na uvodni tekmi so v gosteh izgubili s 3:0, Pustertal pa je z enakim izidom dobil tudi povratno tekmo v nabito polnem Tivoliju.

'Če kdo, se lahko vrnemo mi. To smo večkrat dokazali'

Na tretji medsebojni polfinalni tekmi so zmaji potrebovali dober začetek, doživeli pa nočno moro. Olimpija je hitro zapravila posest, Austin Rueschhoff pa je ob bližnji vratnici premagal vratarja in Pustertal po osmih sekundah popeljal v vodstvo.

Po slabih petih minutah so se domači znašli v drugi resni priložnosti in podvojili prednost. Slovenec Rok Tičar je z odlično podajo v protinapadu zaposlil Tommyja Purdellerja, ki je premagal vratarja zmajev Dustina Tokarskega.

Nato so gostje vendarle strnili vrste in preprečili polom. V drugi polovici prve tretjine so vzpostavili ravnotežje, v 13. minuti je Blaž Gregorc lepo preusmeril plošček in že premagal vratarja Edwarda Pasqualeja. Pa tudi ta gol - že na prejšnji tekmi so po ogledu posnetka ostali brez zadetka - ni obveljal. Sodniki so ga razveljavili zaradi predhodnega prepovedanega položaja.

V preostanku prve tretjine in v večjem delu druge sta bili ekipi enakovredni, z rahlo premočjo domačih. Gostje so bili spet neučinkoviti ob igri z igralcem več, a vendar dovolj zbrani ob igri z igralcem manj, da se izid ni spremenil.