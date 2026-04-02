Hokej

Olimpija še tretjič zapored izgubila z izidom 3:0

Bolzano, 02. 04. 2026 22.00 pred 25 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
A.M. STA
Olimpija Ljubljana - Pustertal

Ljubljanski hokejisti so na tretji polfinalni tekmi hokejske lige ICE gostovali pri Pustertalu, ki je uvodna dva obračuna dobil s 3:0. Tokrat ni bilo nič drugače, Italijani so znova zabili trikrat, zmaji pa še zmeraj iščejo prvi polfinalni gol. Moštvi igrata na štiri zmage.

Ljubljančani so v četrtfinalu s 4:1 v zmagah izločili Bolzano, zdaj pa se v polfinalu merijo še z drugo južnotirolsko zasedbo. Na uvodni tekmi so v gosteh izgubili s 3:0, Pustertal pa je z enakim izidom dobil tudi povratno tekmo v nabito polnem Tivoliju.

Na tretji medsebojni polfinalni tekmi so zmaji potrebovali dober začetek, doživeli pa nočno moro. Olimpija je hitro zapravila posest, Austin Rueschhoff pa je ob bližnji vratnici premagal vratarja in Pustertal po osmih sekundah popeljal v vodstvo.

FOTO: Luka Kotnik

Po slabih petih minutah so se domači znašli v drugi resni priložnosti in podvojili prednost. Slovenec Rok Tičar je z odlično podajo v protinapadu zaposlil Tommyja Purdellerja, ki je premagal vratarja zmajev Dustina Tokarskega.

Nato so gostje vendarle strnili vrste in preprečili polom. V drugi polovici prve tretjine so vzpostavili ravnotežje, v 13. minuti je Blaž Gregorc lepo preusmeril plošček in že premagal vratarja Edwarda Pasqualeja. Pa tudi ta gol - že na prejšnji tekmi so po ogledu posnetka ostali brez zadetka - ni obveljal. Sodniki so ga razveljavili zaradi predhodnega prepovedanega položaja.

V preostanku prve tretjine in v večjem delu druge sta bili ekipi enakovredni, z rahlo premočjo domačih. Gostje so bili spet neučinkoviti ob igri z igralcem več, a vendar dovolj zbrani ob igri z igralcem manj, da se izid ni spremenil.

FOTO: Luka Kotnik

Toda disciplinirana domača zasedba ni dovolila gostom, da bi naredili korak k preobratu z golom za znižanje. Nekajkrat se je izkazal Pasquale, potem pa so si nezbrani Ljubljančani privoščili še dve skoraj hkratni kazni. To so sicer zdržali, so pa potem v naslednjih minutah sami spet zaman oblegali vrata Pustertala, ko so imeli "power play".

Pustertal je obračun dokončno odločil dobri dve minuti pred koncem, ko je Cole Bardreau z odličnim zaključkom premagal slabo postavljenega Tokarskega in poskrbel za novo slavje na tribunah.

Italijani so trikrat slavili s 3:0 in zdaj s tem izidom vodijo tudi v zmagah. Ljubljančani za zgodovinski preobrat in uvrstitev v finale potrebujejo štiri zaporedne zmage. Naslednja tekma, ki utegne biti že odločilna, bo 5. aprila v slovenski prestolnici.

Izid, liga ICE, polfinale, 3. tekma:

Pustertal - Olimpija 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Rueschhoff 1., Purdeller 5., Bardreau 58.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

SpamEx
02. 04. 2026 21.30
8 tretin že niso dali gola
Geniusslo
02. 04. 2026 20.54
Morali si bomo naliti čistega ledu?
Davao
02. 04. 2026 20.13
Ni nam usojeno se prebiti dalje.Ne gre in ne gre.
