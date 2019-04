Kapetan Mušič dvignil pokal: Pokazali smo, kdo je letos gospodar

Hokejisti Olimpije so se vrnili iz izgubljenega položaja in dobili finalno serijo Alpske lige.

"Super tekma. Začeli so bolje kot mi, a mi smo do konca verjeli, da bomo zmagali. To smo danes tudi pokazali. Vsi, vsi smo do zadnjega verjeli, da se bo to zgodilo, in zgodilo se je,"je po tekmi za Radio Slovenijapovedal Miha Zajc , ki je po izenačujočem golu Žige Sveteta (53. minuta) že v enem naslednjih napadov poskrbel za prvo vodstvo Ljubljančanov, nato pa v izdihljajih obračuna zatresel še prazno mrežo za veliko slavje.

"Ponosen sem na svojo ekipo, na vse, ki okoli nas delajo za nas, na vse to, kar je tukaj za našim golom,"je povedal Mušič. "Prišli so nas spodbujat, prišli so pri 3:1 v Tivoli, ko smo spet zaostajali, vsaka čast njim, nam in vsem, ki dihamo za Olimpijo, ker smo verjeli v ta uspeh in tu imamo ta naslov, za katerega smo garali. Pokazali smo, kdo je letos gospodar v AHL."

Mušič: Vsa čast vsem, ki dihamo za Olimpijo "Ja, tista obramba je bila res ključna. Dvignilo nas je in s tem smo dobili še večji zagon in še večjo voljo za napad in tako smo dosegli dva oziroma tri gole, kar nas je pripeljalo do zmage in osvojitve naslova,"je med proslavljanjem na ledu dejal Us.

Po zmagi v Alpski ligi zdaj še ekspresni finale DP

V hitrem aprilskem hokejskem ritmu se le dva dni po zadnjem dejanju Alpske lige obeta še zaključno dejanje domačega prvenstva. Finale s starima znancema, ekipama Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija, pa bo tokrat ekspresen, na sporedu bosta le dve tekmi, v torek na Jesenicah in v četrtek v Ljubljani.

Počitka in veliko časa za slavje po zmagi v finalu Alpske lige v ljubljanskem taboru ne bo, saj zeleno-bele čaka še spopad z rdečimi za domači prestiž. Na Hokejski zvezi Slovenije so za finale DP, v katerem sta po pričakovanjih stara znanca in velika nasprotnika Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija, pripravili več scenarijev. V njih so se prilagajali koledarju Alpske lige, kjer je v finalu nastopil tudi ljubljanski klub, zato so Jeseničani, ki so se v regionalni ligi poslovili v polfinalu, morali čakati na začetek DP.

Povratna tekma na dan zadnje pripravljalne preizkušnje 'risov'

Dlje kot je trajal finale Alpske lige, manj scenarijev za DP je bilo še v igri. Najprej je odpadel tisti s petimi tekmami na tri zmage, potem pa še oba s tremi tekmami na dve zmagi. Zdaj bo naslov prvaka osvojila ekipa, ki bo dobila finale po sistemu nogometne Lige prvakov: z le dvema tekmama, prva bo na terenu slabše ekipe rednega del Jesenic, druga in odločilna, kjer bodo tudi možni podaljški, pa v četrtek zvečer v Ljubljani. Na isti dan, kot bo na Bledu svojo zadnjo tekmo pred SP igrala tudi slovenska izbrana vrsta ...

Naslov branijo "železarji", ki so bili prvaki v zadnjih dveh sezonah. Jeseniški hokejisti so sicer v obdobju samostojne Slovenije zbrali 12 naslovov, prve tri med letoma 1992 in 1994, dva med letoma 2005 in 2006, še štiri od 2008 in 2011 ter nato še leta 2015. Ljubljanski hokej ima 15 samostojnih slovenskih lovorik, zadnjo iz sezone 2015/16, Ljubljančani pa so prevladovali predvsem v obdobju med letoma 1995 in 2004, ko so zbrali deset zaporednih naslovov.

Olimpija v seriji 6:0

V tej sezoni sta se slovenska tekmeca merila v Alpski ligi, kjer sta dve tekmi šteli tudi za DP. Olimpija je obe dobila (v gosteh s 4:0 in doma s 4:3), redni del so tako na prvem mestu končali Ljubljančani, ki so tudi dobili prednost domačega terena. Tudi sicer so v tej sezoni do zdaj prevladovali zeleno-beli, ki so dobili vse dvoboje: štiri v Alpski ligi in pred tem še pokalni finale ter prijateljsko tekmo poleti na Bledu.

Skupno je razmerje na letošnjih dvobojih tako 6:0, a zadnjo tekmo sta slovenska kluba odigrala že 12. februarja. Takrat je bilo 5:3, pred tem pa 4:0, 4:3 in 4:3. Na poti do finala so bili Ljubljančani kot najboljši iz rednega dela v prvem krogu prosti, potem pa so premagali mestnega tekmeca Slavijo Junior z 2:0 v zmagah. Jeseniška zasedba je polfinale proti Triglavu prav tako dobila z 2:0 v zmagah, pred tem pa brez večjih težav premagala še Maribor.

Posnetek sedme tekme finala Alpske lige: