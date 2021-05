Putin na gala hokejski predstavi z osmimi goli poskrbel za zmago

Na tekmi, s katero so obeležili 10-letnico nočne lige, so ob Putinu nastopili tudi ruski obrambni minister Sergej Šojgu, guverner moskovskega okrožja Andrej Vorobjov in glasbenik Igor Butman, pa tudi številni nekdanji hokejski zvezdniki, denimo Vjačeslav Fetisov, Pavel Bure, Aleksej Kasatonov, Valerij Kamenski, Igor Larionov in drugi.

Prav dejstvo, da je Putin dosegel kar osem golov ob vseh imenovanih nekdanjih legendah svetovnega hokeja, kaže, da je šlo v dvorani Boljšoj v prvi vrsti za prijateljski obračun. Ogledal si ga je tudi predsednik Mednarodne hokejske zveze Rene Fasel, ki se je ob robu obiska srečal tudi s Putinom.