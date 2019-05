Putinovih deset golov na ekshibicijski tekmi v senci njegovega padca

V Putinovi ekipi se je ob zmagi s 14:7 izkazal tudi obrambni minister Sergej Šoigu, ki je zadel trikrat, medtem ko je tudi za nasprotnike igralo veliko znanih obrazov, denimo Putinov prijatelj iz otroštva, tajkun Genadij Timčenko, milijarder Vladimir Potanin in več ruskih guvernerjev. Putin je po lanski zmagi z 12:7, h kateri je prispeval pet golov, dejal, da so hokejisti "prekrasen vzor" domovini in da se zahvaljujoč njim "na milijone ljudi odloča za zdrav življenjski slog".

Spregledal rdečo preprogo

Tokratno tekmo je bolj kot njegovih deset golov zaznamoval njegov padec, ki se mu je pripetil med kroženjem po ledu in mahanjem navijačem, ki so po koncu dvoboja ostali v olimpijski dvorani Bolšoj. Predsedniku, ki ga je spotaknila rdeča preproga, so Fetisov in kolegi hitro pomagali na noge, Putin pa je brez vidnih posledic spet zadrsal po ledeni ploskvi.

Trdoto ruskega ledu je pred meseci občutil že nogometni trener Jose Mourinho, ki mu je tal pod nogami zmanjkalo pred eno od tekem ruske elitne lige KHL.