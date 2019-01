Quick blestel, a zadnjo besedo je imel Zucker, Kopitar in druščina ostajajo zadnji na zahodu

Potem ko je moštvo Los Angeles Kings pred dnevi premagalo zvezdniško zasedbo iz Pittsburgha, so Anže Kopitar in druščina doživeli nov poraz v severnoameriški poklicni hokejski ligi. V Minneapolisu jih je po podaljšku s 3 : 2 premagalo moštvo Minnesote in jih prikovalo na dno zahodne konference.

Hokejisti Los Angeles Kings ostajajo prikovani na rep lestvice zahodne konference severnoameriške hokejske lige NHL. Kralji so ponoči izgubili v gosteh pri moštvu Minnesota Wild z 2:3 po izvajanju kazenskih strelih. Anže Kopitarse ni vpisal med strelce ali podajalce. Edini zadetek po koncu rednega dela je zabil Jason Zucker za zmago domače ekipe. Vratar gostujočega moštva z zahodne obale Združenih držav Amerike Jonathan Quickje v rednem delu zaustavil kar 40 strelov domačih hokejistov, a ga je pri izvajanju kazenskega strela ukanil Zucker. Nato je priložnost dobil kapetan kraljev Kopitar, ki pa je zgrešil. Neuspešen je bil tudi Dustin Brown. Prva zvezdnika zasedbe iz Los Angelesa, Jonathan Quick in Anže Kopitar, nista uspela preprečiti novega poraza. FOTO: AP Ob koncu prve tretjine je bil izid 0:0. Do vodstva so v 31. minuti prišli hokejisti Minnesote z golom Nina Niederreiterja. Ilja Kovaljčuk je nekaj manj kot šest minut kasneje poskrbel za prvo izenačenje. Zadnja tretjina se je začela tako kot druga. Minnesota je povedla, zadel je Eric Staal. Jeff Carterpa je poskrbel za izenačenje 2:2 in podaljšek. A se je pri izvajanju kazenskih strelov izkazal vratar domačih Alex Stalock, ki je zbral 31 obramb ter ubranil vse tri poskuse kraljev v kazenskih strelih. Kralji imajo na svojem računu 40 točk in so najslabša ekipa zahodne konference. Naslednja tekma jih čaka v noči na petek, ko bodo gostovali pri moštvu Dallas Stars. Liga NHL, izidi:

Minnesota Wild- Los Angeles Kings 3 : 2**

New York Islanders- St. Louis Blues 2 : 1*

New York Rangers - Carolina Hurricanes 6 : 2

Columbus Blue Jackets- New Jersey Devils 4 : 1

Montreal Canadiens- Florida Panthers 5 : 1

Detroit Red Wings- Anaheim Ducks 3 : 1

Nashville Predators- Washington Capitals 7 : 2

Winnipeg Jets- Vegas Golden Knights 4 : 1

Dallas Stars - Tampa Bay Lightning 0 : 2

San Jose Sharks- Pittsburgh Penguins 5 : 2 *po podaljšku

**po kazenskih strelih