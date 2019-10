Rafflov gol prinesel zmago Philadelphii v Pragi

Dva gola je k zmagi prispeval Travis Konecny. Poleg Konecnyja sta se med strelce za letalce pred 17.463 gledalci vpisala še Oskar Lindblom in Michael Raffl, vratar Carter Hart pa je zaustavil 28 strelov. To je bila prva tekma v 52-letni klubski zgodovini za letalce, ki so jo odigrali zunaj Severne Amerike, na njej pa je veliko navdušenje gledalcev požel tudi napadalec Jakub Voraček.

"Mislim, da smo danes vsi odigrali tako, kot je treba, vsak je uspešno opravil svoje delo in skupaj smo kot ekipa prišli do uvodne zmage," je po tekmi dejal kapetan letalcev Claude Giroux in dodal: "Pa še zelo zabavno je bilo!" Patrick Kane je za Chicago dosegel gol in podajo, po enkrat sta zadela še Alex Nylander in Alex DeBrincat. Chicago je sicer igral brez poškodovanih Calvina de Haana in Connorja Murphyja. Liga NHL se je še tretjo sezono zaporedoma vrnila v Evropo kot del prizadevanj vodstva lige, da še razširi krog navijačev hokeja v državah, kjer je ta šport tradicionalno zelo priljubljen: na Češkem, Švedskem, Finskem ... Ena tekma lige bo tudi naslednji mesec v Stockholmu, ko se bodo hokejisti Tampa Bay Lightning pomerili z Buffalo Sabres.