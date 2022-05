Rakovec: Za SP elite bi dvorano Stožice pripravili za najmanj 9000 navijačev

Hokejski zvezi Slovenije in Madžarske sta zadnji dan drugoligaškega SP v Ljubljani tudi uradno razglasili skupno kandidaturo za SP elitne skupine 2023. Tako slovenska kot madžarska reprezentanca sta si na SP v Ljubljani zagotovili napredovanje med elito, kar je bil eden od pogojev, da so projekt tudi uradno potrdili.

Rakovec se je ob tem ozrl tudi na pravkar končano SP v Ljubljani. Dejal je, da so z vstopnicami zaslužili približno 100.000 evrov, kar je v okviru pričakovanj, čeprav so bili na zvezi nekoliko razočarani zaradi slabega obiska v uvodnih dneh. "Z letošnjim SP v Ljubljani smo zaslužili približno 100.000 evrov z vstopnicami, kar je nekako po pričakovanjih, ker smo ostali brez Avstrije in Francije. Na tem mestu je bila dobra odločitev, da ne gremo v Stožice in je mestna občina Ljubljana prenovila dvorano Tivoli. To se je pokazalo kot dobra poteza, če bi bili v Stožicah, bi bili stroški precej večji, po drugi strani pa je zdaj tudi Olimpija dobila lepo dvorano," je o prizorišču letošnjega SP dejal Rakovec.

"Izračunali smo, da bi lahko dvorano Stožice pripravili za najmanj 9000 ljudi. Na SP je bila doslej vedno ena dvorana za vsaj 12.000, druga za nekje med 7000 in 9000 gledalcev. Stožice v vsakem primeru spadajo v to kategorijo," pravi Rakovec.

S tekmovalnega stališča je domače SP ocenil kot izpolnitev pričakovanj, saj so bili Slovenci favoriti, kar so tudi upravičili. Malo razočaranja je bilo le zaradi navijačev, a je Rakovec na tem področju izpostavil širšo težavo slovenskega športa: da navijači iščejo predvsem možnost, kako bi na prireditve prišli brezplačno.

"Slovenci smo pač takšni. Madžari so prvi teden pokupili 600 paketov, Slovenci pa približno 30. To je rak rana slovenskega športa, pogovarjal sem se tudi z ostalimi predsedniki zvez ekipnih športov. Če dobimo SP, bo naš edini prihodek vstopnina, vsi slovenski navijači pa čakajo na zadnji trenutek ali pa da bi tako ali drugače prišli zastonj na tekmovanje. To bo treba spremeniti, ta odnos, mogoče z neko zavezo športov, kjer imamo možnost pobirati vstopnino, ker je danes zelo težko dobiti denar pokroviteljev," je o tej temi dejal Rakovec.

Je pa pohvalil vzhodne sosede Madžare, ki so se, kot vselej na hokejskih tekmovanjih, izkazali z obiskom in športnim navijanjem: "Prav veseli smo bili, da jih imamo v skupini, takoj smo vedeli, koliko jih bo prišlo. Res se množično udeležujejo hokeja, je pa res, da tu ni izgredov kot v kakšnih drugih športih, tu lahko sedimo skupaj in navijamo vsak za svoje. Do izgredov na tekmah državnih reprezentanc nikoli ne pride. Povpraševanje pa je bilo zelo veliko, za našo medsebojno tekmo bi lahko dvorano razprodali samo njim."

O tem, ali bo Slovenija z Madžarsko uspešna v lovu na SP 2023, pa bo krovna zveva IIHF odločala konec meseca med SP na Finskem. Običajno o gostitelju odloča kongres zveze, zdaj, ko so zaradi odvzema Rusiji nekakšne izredne razmere, pa bi lahko to naredil tudi svet IIHF, v katerem ima, kot meni Rakovec, Slovenija podporo.

Močan argument v prid Sloveniji in Madžarski pa bo tudi dostopnost dvoran. Kot je še pojasnil Rakovec, imajo številne države, ki bi lahko izvedle takšno tekmovanje, težave, ker imajo vse primerne dvorane razprodane za tri leta vnaprej oziroma v koledarju nimajo prostih treh tednov, kolikor jih potrebujejo za izvedbo hokejskega SP.