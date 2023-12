Rangerji po presenetljivem porazu ostajajo na vrhu vzhodne konference

Zach Hyman in Evander Kane sta zadela v začetku tretjega dela igre v razmaku 1:08 minute in začela vrnitev naftarjev, ki so po treh porazih v nizu tokrat še drugič zmagali. Vratar gostov Stuart Skinner je zaustavil 31 strelov. "Hitro so zagospodarili na ledu in nam natresli točo zadetkov. Všeč mi je bilo, da se moji fantje niso predali. Vztrajali so pri svoji igri, Skinner pa nas je z odličnimi obrambami držal v igri, da nismo preveč zaostali. V drugi tretjini smo še gradili svojo igro, tretja pa je bila izvrstna," je po zmagi dejal trener Edmontona, Kris Knoblauch.

Po zmagi s 6:3 v New Jerseyju so naftarji prvič v sezoni dobili dve zaporedni tekmi. "To je bila res velika zmaga za nas," je dejal Skinner. "Počutim se veliko bolje, ko gremo s tako popotnico na božične počitnice."

Mika Zibanejad je dosegel gol in podajo za rangerje, ki so pred tem zmagali trikrat zaporedoma. Poleg njega sta zadela še Blake Wheeler in Will Cuylle, Chris Kreider pa je prispeval dve podaji. Vratar Jonathan Quick je tekmo končal s 24 obrambami.