Rangerji po kazenskih strelih ostali brez zmage v Montrealu

Hokejisti ekipe Edmonton Oilers so po slabšem začetku v ligi NHL in menjavi trenerja tudi na gostovanju v Ottawi nadaljevali zmagoviti niz. Za sedmo zaporedno zmago so s 3:1 premagali Senatorse, vse tri zadetke pa je dosegel Kanadčan Zach Hyman .

Buffalo Sabresi so premagali Pittsburgh Penguinse s 3:1, vendar kljub zmagi ostajajo daleč od boja za končnico tekmovanja za Stanleyjev pokal.

San Jose Sharksi so z 1:4 izgubili proti Toronto Maple Leafsom in so še vedno najslabša ekipa lige NHL.

Los Angeles Kingsi slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja so bili tokrat prosti, prosta je bila tudi najboljša ekipa centralne skupine in zahodne konference, Winnipeg Jets.

Zato pa so bili najhujši tekmeci Kraljev na zahodu ta čas polovično uspešni. Vancouver in Las Vegas, ki sta v pacifiški skupini pred Los Angelesom, sta slavila novi zmagi. Vancouver Canucksi so na gostovanju pri New Jersey Devilsih zmagali s 6:4, Vegas Golden Knightsi pa so doma s 5:2 odpravili New York Islanderse.