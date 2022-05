Rangerji v Madison Square Gardnu izsilili sedmo tekmo

Hokejisti New York Rangers so se v domači dvorani Madison Square Garden rešili in proti Carolina Hurricanesom v polfinalu vzhodne konference izsilili odločilno, sedmo tekmo. Na šesti so zmagali s 5:2 in dvoboj na štiri zmage izenačili na 3:3. V ponedeljek bo v Raleighu znano, katera ekipa se bo uvrstila v finale vzhoda, kjer jo že čaka Tampa Bay.

Ekipa iz New Yorka je tekmo pred domačimi navijači odločno začela in že po desetih minutah z goloma Tylerja Motta in Mike Zibanejada povedla z 2:0, Filip Chytil je na začetku druge tretjine prednost povišal na 3:0. Dvaindvajsetletni češki reprezentant je z drugim golom v istem obdobju popeljal rangerje do prednosti s 4:1, v zadnji je zadel še Artemij Panarin. icon-expand Poln Madison Square Garden je Rangerjem pomagal do ključne zmage. FOTO: AP Blestel je tudi domači vratar Igor Šesterkin, ki je zaustavil 37 strelov in postal peti vratar v zgodovini lige NHL, ki je na tekmi končnice zbral dve podaji. "Danes mu je uspelo nekaj ključnih obramb. Seveda sta dve podaji za povrh izjemni, skušal je priti do treh. Res je izjemen. Ampak tako za nas igra že vse leto," je po tekmi dejal domači trener Gerard Gallant. V dvoboju med rangerji in orkani je vsaka ekipa doslej zmagala na domačih tekmah, kar je zagotovo prednost za ekipo iz Severne Karoline, ki bo odločilno tekmo igrala na domačem ledu.