Rantanen s 'hat-trickom' junak Dallasove zmage proti Winnipegu

Hokejisti Dallas Stars so na uvodni tekmi drugega kroga končnice na zahodu Lige NHL presenetili moštvo Winnipeg Jets in ga po zaslugi klasičnega "hat-tricka" finskega napadalca Mikka Rantanena na njihovem ledu ugnali s 3:2. Na vzhodu pa so Toronto Maple Leafs doma še drugič v dveh dneh s 4:3 ugnali branilce naslova Florida Panthers in tako v seriji povedli z 2:0 v zmagah.