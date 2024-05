Razočarani Kopitar: Občutek je zanič

"Zagotovo občutek razočaranja ob izpadu tretje leto zapored. Zanič občutek je. Igrati moramo bolje, še posebej je bila v tej seriji za nas pogubna igra z igralcem manj. Bili so trenutki, ko smo izgledali dobro in narekovali ritem, toda to moraš prikazati bolj pogosto, če želiš zmagati serijo," je po peti, odločilni tekmi dejal Anže Kopitar .

Kingsi so ob zadnjem porazu (4:3) prejeli skupaj šest dvominutnih kazni, na drugi strani Edmonton le dve. Toda kapetan krivdo za izpad ne pripisuje sodniškim odločitvam, temveč igri svojega moštva.

"V to se ne bi spuščal, je kar je, ampak ne želim se izgovarjati na to. Kljub izključitvam, moraš svoje delo opraviti tudi z igralcem manj na ledu. To ne velja le za to zadnjo tekmo, ampak nasploh tudi za preostale," je povedal.