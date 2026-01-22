Naslovnica
Hokej

Rdeča krila 'poletela' na vrh vzhodne konference

Toronto, 22. 01. 2026 08.00 pred 24 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Detroit Red Wings - Florida Panthers

Hokejisti Detroita so se v ligi NHL veselili zmage v Torontu po podaljšku z 2:1 in se s 66 točkami na vrhu vzhodne konference izenačili s Carolino Hurricanes in Tambo Bay Lightning. Detroit je dosegel že sedmo zmago na zadnjih osmih tekmah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tekmo v Torontu je odločil Dylan Larkin v uvodu četrte minute podaljška, pred tem je domače v vodstvo popeljal Scott Laughton, Simon Edvinsson pa je tik pred iztekom prve tretjine poravnal na 1:1. Na tekmi sta blestela tudi oba vratarja. John Gibson je v golu Detroita zbral kar 30 obramb, Joseph Woll na drugi strani pa kar 39.

Preberi še Kralji po štirih zaporednih porazih končno zmagali

Vodilna ekipa lige Colorado Avalanche je doma po izvajanju kazenskih strelov z 1:2 izgubila proti Anaheim Ducks. Junak zmage Anaheima je bil s 40 obrambami vratar Lukaš Dostal, ki se na koncu ni pustil premagati niti iz kazenskega strela. Na tekmi je Anaheim vodil od 22. minute, ko je zadel Jeffrey Viel, točko pa je Coloradu zagotovil Artturi Lehkonen v 57. minuti. Iz kazenskega strela sta gole za zmagovalce dosegla Mikael Granlund in Cutter Gauthier.

Aleksander Ovečkin
Aleksander Ovečkin
FOTO: AP

Vancouver je po preobratu premagal Washington s 4:3. Gostje so povedli z 2:0, a že v drugem delu je bila prednost Kanadčanov 4:2. Med podajalce se je pri Washingtonu vpisal tudi Aleksej Ovečkin. Ta je zdaj pri 1666 točkah, doseženih za en klub, in le še tri točke zaostaja za petouvrščenim velikanom Waynom Gretzkyjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prebrat so videli tudi gledalci v Utahu, kjer je Philadelphia, za katero je dva gola dosegel Christian Dvorak, vodila s 3:0 in 4:2. Po podaljšku so se s 5:4 veselili domači. Tekmo je z drugim golom na tekmi odločil Clayton Keller. Pittsburgh je s 4:1 ugnal Calgary. Med strelce zmagovalcev pa sta se vpisali dve legendi hokeja. Gol in podajo je dosegel Jevgenij Malkin, novo podajo je prispeval tudi Sidney Crosby. Kanadčan je na večni lestvici strelcev v ligi na osmem mestu, Malkin na 26., prej omenjeni Ovečkin na 10.

Sidney Crosby
Sidney Crosby
FOTO: AP

Anže Kopitar, ki je na večni lestvici 39., z Los Angeles Kings ni nastopal. Kralje naslednja tekma čaka šele v noči na nedeljo, ko bodo gostovali v St. Louisu.

Izidi:
Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 1:2 (podaljšek)

Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 1:2 (kazenski streli)

Utah Mammoth - Philadelphia Flyers 5:4 (podaljšek)

Calgary Flames - Pittsburgh Penguins 1:4

Seattle Kraken - New York Islanders 4:1

Vancouver Canucks - Washington Capitals 4:3

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej nhl detroit
