Rdeči biki zaustavili vroče zmaje

Ljubljanski hokejisti so se sredi tedna v Brunicu s peto zaporedno zmago prebili na drugo mesto na lestvici in imeli pred domačim občinstvom priložnost, da potrdijo dobro formo in se zavihtijo na sam vrh, potem ko je vodilni Bolzano doma izgubil z Gradcem.
Začelo se je po željah zmajev, saj je Joshua Darren Lawrence po hitrem protinapadu že v četrti minuti poskrbel za vodstvo domačih. V 13. minuti je Ty Rattie izkoristil številčno prednost na ledu in izenačil na 1:1. V končnici prvega dela pa so slovenski prvaki popustili in Lukas Hörl je ekipo iz Solnograškega popeljal v vodstvo.
Za Salzburg je v 26. minuti zadel še Michael Raffl. Olimpija je nato zagospodarila na igrišču, ljubljanske napadalce pa je v obup spravljal vratar Salzburga Atte Tolvanen, na koncu najboljši igralec tekme, ki ga zmaji s 16 streli na gol niso uspeli premagati. Prav s piskom sirene je Zach Boychuk sicer poslal plošček v tekmečev gol, sodniki pa so po dolgem pregledu posnetka odločili, da je ta prečkal golovo črto že po izteku časa.
Hladen tuš je sledil v uvodu v tretji del, ko je Raffl zadel ob izključitvi Marlyja Quinca in zabil žebelj v zeleno krsto. Priložnost za znižanje izida se je Olimpiji ponudila v 46. in 47. minuti, ko je imela kar 90 sekund na ledu dva igralca več, žal pa je manjkal učinkovit zaključek.
Da je bil poraz popoln, je Christopher Russell Douglas osem minut pred koncem izgubil še boksarski dvoboj z Luco Auerjem.
"Mislim, da smo bili celo tekmo korak za njimi. Enostavno so izkoristili svoje priložnosti, ki smo jim jih z nezbranostjo in izgubljenimi ploščki podarili. Gole si je na ledu treba tudi prislužiti," je po tekmi v televizijskem prenosu dejal Žiga Pance.
Zmaji bodo tekmovanje v ligi nadaljevali že v soboto, ko bo čez manj kot 24 ur v Tivoliju gostoval Innsbruck.
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