Rdeči biki zaustavili vroče zmaje

Ljubljanski hokejisti so se sredi tedna v Brunicu s peto zaporedno zmago prebili na drugo mesto na lestvici in imeli pred domačim občinstvom priložnost, da potrdijo dobro formo in se zavihtijo na sam vrh, potem ko je vodilni Bolzano doma izgubil z Gradcem.

Začelo se je po željah zmajev, saj je Joshua Darren Lawrence po hitrem protinapadu že v četrti minuti poskrbel za vodstvo domačih. V 13. minuti je Ty Rattie izkoristil številčno prednost na ledu in izenačil na 1:1. V končnici prvega dela pa so slovenski prvaki popustili in Lukas Hörl je ekipo iz Solnograškega popeljal v vodstvo.

Za Salzburg je v 26. minuti zadel še Michael Raffl. Olimpija je nato zagospodarila na igrišču, ljubljanske napadalce pa je v obup spravljal vratar Salzburga Atte Tolvanen, na koncu najboljši igralec tekme, ki ga zmaji s 16 streli na gol niso uspeli premagati. Prav s piskom sirene je Zach Boychuk sicer poslal plošček v tekmečev gol, sodniki pa so po dolgem pregledu posnetka odločili, da je ta prečkal golovo črto že po izteku časa.