Rdeči na derbi po 11. zmago, Šivic želi 'hladne glave in vroče noge'

Sistem tekmovanja v Alpski ligi omogoča šestim moštvom z vrha lestvice nekoliko bolj sproščen drugi del, saj imajo vsa končnico že zagotovljeno, v desetih tekmah bodo odločala le o položajih na lestvici in izhodiščih pred boji na izpadanje. Branilka naslova SŽ Olimpija je bila že nekaj časa zanesljiva udeleženka te skupine, medtem ko si je drugi slovenski klub v regionalnem tekmovanju Sij Acroni Jesenice vstopnico priboril prav v zadnjem krogu. S tem, da jih za uvod čaka derbi, pa se "železarji" ne obremenjujejo.

"Ne vidim velike razlike, morda je medijsko bolj podprto, a mi smo osredotočeni na to, kar delamo. Ni važno, ali je derbi prva, druga ali tretja tekma," o tej temi pravi trener Mitja Šivic.

Imajo 'momentum'

Njegova ekipa se je, tudi zaradi prenove in igralskega osipa po lanski sezoni, dolgo lovila. Še decembra ni kazalo, da bo prišla v to skupino, saj je bila v spodnjem delu lestvice. Sledil pa je vzpon ‒ eden od mejnikov je bil tudi visok poraz z 0:7 na zadnjem derbiju decembra v Podmežakli.

"Dobili smo 12 od zadnjih 13 tekem. Imamo 'momentum' (zagon, op. a.), vedno je lažje priti v garderobo dobre volje. Tudi reprezentančni premor smo dobro izkoristili, pričakujem, da bomo v takšni formi tudi v drugem delu," razmišlja strateg gorenjskega ponosa.

Potrebujejo čas

Opozoril je, da je njegovo moštvo potrebovalo več časa, saj je po lanski sezoni izgubilo več ključnih igralcev. Njihove vloge morajo zdaj prevzemati tisti, ki doslej v takšnem položaju še niso bili.

"Vsaka ekipa bi imela težave, še večje, kot smo jih imeli mi. Poudarjal sem, da je treba le delati, fantje so zelo motivirani, potrebujejo pa čas, da se navadijo na nove vloge, da ne bo preobremenjujoče," je začetna nihanja v sezoni pojasnil Šivic.

V Ljubljano bodo šli na četrtkovo večerno tekmo (začetek ob 19.15) samozavestno, brez kakšnih težav s poškodbami.

'Stvari so se začele sestavljati'

"Nismo delali panike. Stvari so se začele sestavljati, nov vratar je tudi prinesel neko razliko. Zdaj smo bili za to nagrajeni," je bil zadnjih uspehov vesel Šivic.

Pred derbijem je optimist. Čeprav poudarja, da je to le ena od desetih tekem v tem delu tekmovanja, se vendarle ne more povsem izogniti dodatni vrednosti oziroma pritisku.

Hladne glave in vroče noge

"Upam samo, da tega motiva ne bo preveč, da bomo obdržali hladne glave in vroče noge, ker se je že dogajalo, da je bilo preveč želje. Ta derbi je nekaj posebnega, vsi se tega zavedamo, mediji in navijači mu dajejo velik poudarek," se zaveda trener Jeseničanov.

"Kot trener pa gledam dan za dnem, stvari so jasne. Moja filozofija je takšna, da porazov ni, iz vsakega se lahko kaj naučiš. Imamo deset zmag, gremo po enajsto," je nakazal na željo po nadaljevanju uspešnega niza svoje ekipe v zadnjem obdobju: Jeseničani so dobili zadnjih deset tekem, zadnjič so izgubili 28. decembra proti Pustertalu.