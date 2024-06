Reinhart junak Floride ob osvojitvi Stanleyjevega pokala

Dvoboj je v 16. minuti druge tretjine odločil Sam Reinhart, ki je Stuarta Skinnerja (19 obramb) po protinapadu premagal z desne strani na bližnji strani.

Pred tem je v četrti minuti domače v vodstvo popeljal Carter Verhaeghe, potem ko je pred vrati sijajno preusmeril plošček Evana Rodriguesa takoj po izteku prednosti hokejista več na ledu. V sedmi minuti je izenačil pred vrati osamljeni Mattias Janmark po dolgi podaji Codyja Cecija. Florida je prvič osvojila Stanleyjev pokal, v finalu pa je igrala tretjič. V sezoni 1995/96 je morala priznati premoč zasedbi Colorado Avalanche (0:4), lani pa jo je ugnalo še moštvo Vegas Golden Knights (1:4).

Florida in Tampa Bay Lightning sta sicer igrali v finalu v zadnjih petih sezonah. Leta 2020 in 2021 so sveti gral hokeja osvojili Lightning, ki so nato naslednje leto v finalu izgubili. Letos so hokejisti Floride le prijeli v roke 89,5 cm visok ter 15,6 kg težak pokal. Prvi ga je po ledu razkazoval kapetan Aleksander Barkov in ga nato predal vratarju Sergeju Bobrovskemu, ki je ponoči ustavil 23 od 24 strelov tekmeca.

"To si je zaslužil. V ligi je že zelo dolgo. Vsako noč je bil za nas izjemen in je velik razlog, zakaj smo na koncu zmagali," je po tekmi o Bobrovskem dejal Barkov. "To je velik trenutek. V tem trenutku so se mi izpolnile sanje," pa je bil na drugi strani kratek ruski vratar. "To niso več sanje, to je zdaj realnost, a kljub temu ne morem verjeti. Ti dve sezoni sta bili res neverjetni, gre za sijajno skupino ljudi. Tukaj smo ustvarili res nekaj posebnega," je po tekmi dejal Matthew Tkachuk, ki se je za razliko od očeta Keitha (1201 tekma, 1065 točk) le dokopal do Stanleyjevega pokala.

Z zadnjim delom izjave 26-letnika se je strinjal tudi trener Floride Paul Maurice, a moral začasno prekiniti pogovor. "Malce počakajte, imamo obiskovalca," je med podajanjem izjav dejal 57-letni Kanadčan in v roke prejel Stanleyjev pokal ter ga nato predal naprej svojemu trenerskemu štabu. "Po treh desetletjih sem lahko pokalu rekel nekaj grdih besed, ker je bil tako zahteven za osvojiti. Že, ko sem pred prejšnjo sezono prevzel vodenje ekipe, sem ženi rekel, da je ta skupina igralcev drugačna. Spoštujejo drug drugega, imajo se radi, vse pa se začne pri kapetanu. Imeli smo devet novih igralcev, še dva sta prišla med sezono. To nima nič opraviti s trenerjem in franšizo, ta slačilnica je bila posebna od prvega dne," je še dodal Maurice.

Florida je v seriji že vodila s 3:0. Zdelo se je, da je na dobri poti, da predčasno stre tekmeca, a se je ta vrnil s tremi učinkovitimi napadalnimi predstavami. Na naslednjih treh tekmah je dosegel kar 18 golov in izsilil odločilno sedmo tekmo. Domači hokejisti so na njej naftarjem preprečili, da bi po 82 letih postali druga ekipa po Toronto Maple Leafs, ki je v finalu nadoknadila na videz nemogoč zaostanek.

Edmonton je v osmem finalu tretjič ostal praznih rok in podaljšal 34-letno sušo od zadnjega naslova. Petega in s tem zadnjega so v sezoni 1989/90 osvojili proti Boston Bruins (4:1), od tedaj pa so v finalu drugič ostali praznih rok. To se je zgodilo tudi v sezoni 2005/06, ko so bili boljši Carolina Hurricanes, prav tako po sedmih tekmah. V eri legendarnega Wayna Gretzkyja je Edmonton osvojil štiri naslove.

V nič kaj veliko uteho bo naftarjem nagrada Conn Smythe, ki jo je prejel kapetan Connor McDavid za najboljšega igralca končnice. Postal je šele šesti hokejist v zgodovini, ki je nagrado prejel kljub temu, da je igral za poraženo moštvo. Nazadnje je to uspelo vratarju Anaheim Ducks Jean-Sebastianu Gigueru v sezoni 2002/03. McDavid je v celotni končnici dosegel 42 točk na 25 tekmah, kar je četrti najboljši izkupiček v zgodovini. Rekorder še naprej ostaja nekdanji naftar Gretzky, ki je ob naslovu Edmontona leta 1985 dosegel 47 točk na vsega 18 tekmah.

"To je sicer čast ob vseh imenih na tej nagradi," je McDavid dejal o posamični nagradi in se obrnil k razpletu finala, "ampak to je zanič občutek, zanič. Vedeli smo, da bo sedma tekma tesna v boju za pokal. Vedeli smo, da bodo odločale malenkosti tu in tam. Bili smo centimetre oddaljeni od vodstva z 2:1, pa so nam ga zabili takoj v naslednjem napadu. Dobro so nas ustavili."

"Nismo nehali verjeti, kljub zaostanku smo pričakovali, da bomo zadeli še enkrat. Imeli smo svoje priložnosti, vse mogoče smo imeli pred vrati, a plošček ni želel v mrežo," je še dejal kapetan Edmontona.