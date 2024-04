Reinhart že pri 50 golih v sezoni

Sam Reinhart je dosegel dva gola, Brandon Montour je dodal tri podaje, Florida Panthers pa so prekinili niz štirih porazov z zmago s 4:1 nad Philadelphia Flyers v hokejski ligi NHL v nedeljo zvečer po lokalnem času. Reinhart je od začetka sezone dosegel že 50 golov v sezoni, kar ga uvršča na drugo mesto na lestvici strelcev. Na vrhu seznama najboljših strelcev lige NHL je Auston Matthews, član ekipe iz Toronta Maple Leafs. Matthews je že pri številki 58 golov.

Vladimir Tarasenko in Carter Verhaeghe sta prav tako zadela za Panthers, ki so se s 97 točkami izenačili z Boston Bruins na vrhu atlantske skupine vzhodne konference. Florida bo v noči na torek gostila Bruins. Obe ekipi sta igrali drugi tekmi med seboj, na led sta poslali rezervna vratarja. Philadelphia je v soboto premagala Boston s 3:2, medtem ko so panterji izgubili s 4:3 v obračunu proti Rangersom. Anthony Stolarz je za panterje zbral 32 obramb, medtem ko je Felix Sandström iz Philadelphie ob 14 strelih prejel tri zadetke. Na isti večer je 50. gol v sezoni dosegel tudi Zach Hyman. Njegova ekipa Edmonton Oilers je sicer doživela poraz proti Ottawa Senators s 3:5. Hyman je dosegel svoj 50. gol po podaji Connorja McDavida in Evana Boucharda. McDavid je z dvema podajama povišal skupno število asistenc v sezoni na 91. Glede na raziskavo ESPN Stats & Information je to že petič v zadnjih 30 sezonah in prvič po letu 2001, da je več igralcev doseglo svoj 50. gol v sezoni na isti dan.

"Tako redka stvar v karieri igralca," je dejal trener Floride Paul Maurice o Reinhartovem mejniku. "To te uvršča v elitni razred. Zelo malo je igralcev, ki dosežejo 50 golov. So super zvezdniki. Tako srečni smo, da ga imamo." Sam Reinhart je šele drugi igralec v zgodovini franšize Panthers, ki je dosegel ta mejnik. Nekdanji ruski napadalec floridske zasedbe Pavel Bure je v sezoni 2000/01 pristal pri številki 59 golov. "Zelo kul," je dejal Reinhart o podvigu. "Očitno je to številka, o kateri nisem nikoli razmišljal." Druga najboljša ekipa pacifiške skupine Edmonton ostaja pri 88 točkah, tri več od Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki so imeli prosti večer. Zadovoljen je bil tudi T. J. Oshie, ki se je v nedeljo vrnil v postavo Washington Capitals, ravno v času za slovesnost v čast njegovemu mejniku, saj je odigral 1000 tekem NHL. In kar je še pomembneje, v ključnem trenutku sezone, ko se njegova ekipa obupno trudi uvrstiti v končnico. Oshie je imel dve asistenci pri zmagi s 3:0 nad Winnipeg Jets, kar je Washington znova potisnilo nazaj na mesta, ki vodijo v končnico.

