Rekord le še bled spomin: Tampa kot blisk izpadla, Kingse prevzel McLellan

Anže Kopitar dobil novega glavnega trenerja

Todd McLellan je novi glavni trener severnoameriške hokejske ekipe Los Angeles Kings, ki jo kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar. Kot so sporočili iz kalifornijskega kluba, ki je to sezono lige NHL ostal daleč od končnice, so z McLellanom podpisali večletno pogodbo. Enainpetdesetletnik postal 29. trener v klubski zgodovini. McLellan je nazadnje v ligi NHL vodil Edmonton Oilerse, pred tem je bil sedem let trener San Jose Sharksov. Leta 2008 je kot pomočnik trenerja z Detroit Red Wingsi osvojil tudi Stanleyjev pokal.

Liga NHL, končnica, prvi krog:

-vzhod:

Columbus Blue Jackets* ‒ Tampa Bay Lightning 7:3 /4:0/

Pittsburgh Penguins ‒ *New York Islanders 1:3/0:4/

- zahod:

St. Louis Blues ‒ Winnipeg Jets 1:2 (podaljšek) /2:2/

Vegas Golden Knights ‒ San Jose Sharks 5:0 /3:1/

// - izid v zmagah, igrajo na štiri