Risi po kazenskih strelih izgubili v Latviji

Latvijce je v vodstvo popeljal Rihardas Melnalksnisv 19. minuti. Izenačil je Rok Tičarpo podajah Luke Mavra in Žige Jegliča v 35. minuti, novo vodstvo pa je gostiteljem prinesel Ralfs Freibergs v 43. minuti. Vsega osem sekund pred koncem rednega dela pa je Tičar spet poravnal izid. V podaljšku odločitve ni bilo, zato so odločali kazenski streli, pri katerih so bili nekoliko bolj zbrani domači, ki so zadeli dvakrat, pri Slovencih pa je bil uspešen le Tadej Čimžar.

Selektor Matjaž Kopitar je sicer v Latvijo peljal Luko Gračnarja, Žana Usa, Matijo Pintariča, Aljošo Crnoviča, Marka Čepona, Aleksandarja Magovca, Nejca Stojana, Klemna Pretnarja, Jurija Repeta, Luko Zorka, Tadeja Čimžarja, Gašperja Glaviča, Boštjana Goličiča, Andreja Hebarja, Žigo Jegliča, Luko Mavra, Luko Kalana, Gregorja Koblarja, Gala Korena, Anžeta Kuralta, Kena Ograjenška, Roka Tičarja, Blaža Tomaževiča inMiho Zajca.

Ta turnir bo v tej sezoni edini takšne vrste; decembrskega letos ne bo, februarja 2020 pa rise nato čaka še kvalifikacijski turnir za OI doma na Jesenicah.

Izid, Liepaja, prijateljski turnir, 1. krog:

Latvija- Slovenija 3:2* (1:0, 0:1, 1:1; 1:0)

Melnalksnis 19., Freibergs 43.; Tičar 35., 60.

* - po kazenskih strelih