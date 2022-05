Kuralt: Navijači naj prinesejo bobne, raglje, da preglasimo madžarske navijače

Mariborčan Miha Verlič je v statistiko vpisal "hat trick" in po tekmi dejal: "Zagotovo je občutek po treh zadetkih dober, ustvarili smo si dobre priložnosti in iz njih zadeli. Morda smo v prvi tretjini pokazali premalo kreativnosti. Z ekipo smo se morali malo pogovoriti ob odmoru, spremeniti taktiko, tako da je v nadaljevanju vse lažje steklo, vsi štirje napadi so si ustvarjali priložnosti. Vemo, kaj nas čaka v petek, izkoristili bomo prost dan, potem pa tekma. Gotovo bi bilo lepše, če bi bilo več ljudi, če bi bilo bolj glasno. A razumem ljudi, mogoče niso najzanimivejši nasprotniki, upam pa, da bo v petek drugače."

Po "ogrevanju" v prvi tretjini so slovenski hokejisti v drugi začeli "mleti" tekmeca in rezultatska prednost je iz minute v minuto rasla. V tem obdobju so risi dosegli šest golov (na koncu je bil izid tekme 9:1) in Romuni so bili brez moči. Izkazal se je udarni napad risov Žiga Jeglič-Jan Urbas-Miha Verlič , ki je dosegel šest golov.

Po dnevu počitka je v petek na sporedu ključna tekma prvenstva, tekmec pa stara slovenska znanka Madžarska. Na prijateljski tekmi med pripravami na SP so zmagali Slovenci (3:0), na dosedanjih (uradnih) tekmah na SP pa niso Madžari še nikoli premagali Slovenije, zato risom pripada vloga favorita in v slovenskem taboru so že večkrat dejali, da je cilj osvojiti prvo mesto. "Proti Romuniji smo pokazali, da smo boljši nasprotnik, goli so v drugi tretjini kar začeli padati. Madžari bodo hoteli veliko igrati s ploščkom, tega jim ne bomo smeli pustiti in verjetno bo bolj fizična tekma, moramo jih 'predrsati' in pokazati, da smo boljši. Smo favoriti turnirja, tega se zavedamo od trenutka, ko sta Francija in Avstrija napredovali v skupino A. Tega ne skrivamo, a to je treba pokazati na ledu, tega pa se ne bojimo. To smo počeli do zdaj in bomo tudi v prihodnosti," je dejal Anže Kuralt.

Kuralt zelo dobro pozna madžarske tekmece, saj je član Albe Volan, kluba, ki igra v ligi ICEHL. Kar nekaj njegovih soigralcev iz kluba je v madžarski reprezentanci, zato je ta tekma zanj še dodaten motiv. Slovenci imajo dovolj kakovosti, toda navijači bodo lahko pomemben element dvoboja, je izpostavil tudi slovenski reprezentant s številko 92 na dresu: "Vabim vse naše navijače, naj bodo čim glasnejši, naj prinesejo bobne, raglje, da bi preglasili madžarske navijače, da bi jih utišali na tribuni in na ledu."

V Ljubljani je v zadnjih dneh videti ogromno madžarskih navijačev in to se je kazalo tudi na tribunah. Madžari naj bi zakupili kar 800 paketov za tivolsko SP (vstopnice za tekme in bivanje v slovenski prestolnici), toda občutek je bil, da jih je na tribunah precej več. Na uvodni tekmi proti Južni Koreji jih je bilo po neuradnih ocenah približno tisoč, na sredini pa še malce več, približno 1300. Zanimivo bo videti, kakšno bo razmerje moči na tekmi med Slovenijo in Madžarsko, a tokrat risi zares potrebujejo glasno navijaško podporo. Na tribunah se obeta zanimivo navijaško dogajanje, a ne bi bilo prav, da bi imeli Madžari sredi Ljubljane glasnejšo podporo kot Slovenci. Risi si glede na igro in domače okolje zaslužijo podporo, ki bo Madžare spravila v obup.