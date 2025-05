Risi končali s pripravami, zdaj bo šlo zares

V četrtek je slovenska odprava zapustila Uppsalo ter odpotovala proti Stockholmu. Točno opoldne so naši fantje prispeli v Avicii areno. Po uvodnih obveznostih fotografiranja in snemanja so varovanci selektorja Eda Terglava opravili tudi uradni trening ter preizkusili ledeno ploskev glavne dvorane, kjer jih v soboto ob 12:20 čaka prva tekma turnirja. Nasprotnik risov bo Kanada, s katero se je Slovenija doslej pomerila šestkrat, in jo pred devetnajstimi leti enkrat tudi premagala.

Kot poročajo v našem taboru, je vzdušje v ekipi je dobro, fantje so zdravi in brez poškodb ter že komaj čakajo prvo tekmo.