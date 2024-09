Risi kvalifikacijski olimpijski turnir končali z zmago

Slovenci so držali obljubo, da bodo storili vse, da se na turnirju dokopljejo vsaj do častne zmage. Po polovici tekme so vodili s 3:0, nato pa z nepotrebnimi prekrški za izključitve tekmecem dovolili, da se povsem približajo. A izenačenja niso dovolili, v zadnji tretjini, kateri se je po naletu ukrajinskega igralca težje poškodoval Rok Macuh, so s tremi goli uspešno zaključili delo in na turnirju osvojili tretje mesto, ki pa jim ne pomeni ničesar, saj so vse možnosti za uvrstitev v Milano zapravili s porazoma proti Latviji in Franciji.

Slovenski hokejisti, tokrat so igrali brez Roberta Saboliča in Roka Tičarja, so že na začetku druge minute ostali z igralcem manj na ledu, dvominutno kazen si je prislužil Jan Drozg, a obramba na čelu z Žanom Usom, ki je tokrat dobil priložnost na vratih, je zdržala napade tekmecev. Nagrada je prišle nekaj trenutkov pozneje, ko so oni imeli igralca več, Jan Urbas pa je po dobrem kombiniranju s strelom z desne strani plošček poslal pod prečko.