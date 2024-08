Risi lovijo mali čudež v Rigi

Latvijci veljajo za stalne člane elitne divizije, pri čemer so lani na domačem svetovnem prvenstvu osvojili prvo medaljo, saj so se okitili z bronom. Slovenci so se z njimi doslej pomerili 12-krat in zabeležili deset porazov ter zgolj dve zmagi. Zavoljo domačega terena in vsaj na papirju večje kakovosti igralcev, tekmeci iz Baltika tudi tokrat veljajo za favorite.

Z zmago bi si slovenski hokejisti na stežaj odprli vrata igranja pod petimi krogi čez slabi dve leti, medtem ko bi poraz pustil zgolj teoretične možnosti za še tretjo uresničitev olimpijskih sanj.