Risi po velikem preobratu premagali Italijane in na SP potujejo z dobro popotnico

Slovenski hokejisti so se maščevali Italijanom za poraz v sredo. Na omenjeni tekmi so naši zahodni sosedje slavili z rezultatom 3 : 2.

Tekma je sicer potekala podobno kot tista dan prej. Slovenci so imeli pobudo, bili več pred vrati Italije kot njihovi tekmeci pred Pintaričem, toda spet ni bilo pravega učinka. So pa Slovenci popravili element, ki je najbolj zmotil Jana na prvem obračunu, saj je bilo manj napak v obrambi in manj izgubljenih ploščkov, po katerih bi lahko Italija prihajala do nevarnih akcij. Slovenci pa po drugi strani niso izkoriščali prednosti igralca več na ledu, v prvi tretjini so imeli dve, tako da je izid ostal nespremenjen, ob koncu sta imela že ob izenačenih močeh lepi priložnosti še Žiga Pance po podaji Anžeta Kopitarja ter Jure Sotlar , ki ga je zaposlil Jan Drozg .

Drugo pripravljalno tekmo na Bledu, ki je bila obenem zadnji test pred SP, so Slovenci z Italijani, zahodne sosede letos čaka elitna skupina, dobili, potem ko so bili zelo učinkoviti v zadnji tretjini. Na današnji tekmi je selektor Ivo Jan začel v vratih z Matijo Pintaričem , v postavi pa je bil še Luka Gračnar . Gašper Krošelj , ki je branil še na sredini tekmi, pa je zaradi poškodbe moral izpustiti ne le današnjo tekmo, pač pa je postal zadnji v nizu tistih, ki jih zaradi zdravstvenih težav sploh ne bo na SP.

Potem ko so Slovenci tudi na začetku drugega dela prevladovali, pa so praktično iz prve nevarnejše akcije Italijani nato dosegli vodilni zadetek, ko je Pintariča premagal Ivan Deluca. Slovenci so tudi po prejetem golu igrali napadalno in poskušali vse, toda Marca de Filipa Rojeniso mogli premagati. Na drugi strani so bili gostje proti koncu tretjine vse bolj nevarni, v 37. minuti pa zadeli le okvir gola.

V zadnjem delu so Slovenci najprej prejeli gol, ko so imeli gostje na ledu igralca več, a so nato dosegli vsaj častni gol. Sami sicer niso izkoristili "power-playa", a je takoj po koncu italijanske kazni po podaji Mihe Verličaiz bližine natančno meril Ken Ograjenšek. V 54. minuti pa je sicer ne preveč številne navijače na Bledu razveselil še prvi zvezdnik Slovenije Anže Kopitar, ki je mojstrsko končal akcijo in poskrbel za izenačenje. V 57. pa je z igralcem manj na ledu v protinapad pobegnil Verlič in po strelu iz obrata presenetil vratarja Italije, ki mu je plošček ušel v gol. Kljub italijanskim pritiskom in igri brez vratarja v zadnji minuti je Slovenija ohranila minimalno vodstvo in ubranila zmago za dobro popotnico na SP.

"Prva tretjina je bila dobra in smo imeli več od igre. V drugi smo padli v koncentraciji, malo smo izpadli iz igre. Na koncu je bilo pomembno, da smo dosegli gole ob izteku kazni in z igralcem manj. To je za samozavest zelo pomembno in fantom vsa čast, da so pokazali značaj,"je zadnjo pripravljalno tekmo pred SP ocenil selektor Jan. Slovenci bodo na prizorišče SP odpotovali že v petek, prva tekma pa jih v Kazahstanu proti domači ekipi čaka v ponedeljek.

Bled, prijateljska tekma:

Slovenija- Italija 3 : 2(0 : 0, 0 : 1, 3 : 1)