Risi po visoki zmagi proti Litvi ostajajo v 'drugi ligi'

Slovenija, Litva in Madžarska so imele pred zadnjim krogom prvenstva po tri točke, tako da je bilo v boju za obstanek še vse odprto. Slovenci z Litovci sicer nimajo veliko izkušenj, a so doslej vse dobre; na treh tekmah so trikrat zanesljivo zmagali, zadnji medsebojni dvoboj pa je star že deset let: leta 2009 na SP v Litvi so bili Slovenci boljši z 8:2. In tudi tokrat so risi potrdili premoč v kakovosti.

Slovenija je na SP dosegla dve zmagi (še 6:0 proti Madžarski) in doživela tri poraze (2:3 s Kazahstanom, 3:5 z Južno Korejo in 1:4 z Belorusijo) in bo tekmovanje končala na četrtem mestu, s čimer si je zagotovila obstanek v tej konkurenci. V nižjo skupino SP pa je izpadla Litva. Napredovanje med elito za leto 2020 sta si že zagotovila Kazahstan in Belorusija.

Naši so hitro prevzeli pobudo in prvi večji nalet na litovska vrata kronali z lepim zadetkom. Podal je Sabahudin Kovačević pred tekmečevimi vrati pa je bil dobro postavljen ter pripravljen Robert Sabolič in Slovenija je izkoristila igralca več na ledeni ploskvi (1:0). Premoč varovancev selektorja Iva Jana je bila očitna, naši hokejisti so tekmo vzeli dovolj resno in Litovci so le tu in tam prihajali pred vrata Luka Gračnarja. Za mirnejši prvi odmor je poskrbel 20-letni debitant Jan Drozg, ki je zabil svoj tretji gol na prvenstvu in Slovenija je na predah odšla z dvema goloma prednosti. Risi so tudi v drugem delu igre nadaljevali z ostrim tempom, ki mu Litovci niso mogli slediti. Že sredi tekme je bilo 4:0, v polno je najprej po samostojni akciji zadel Anže Kopitar, nekaj minut kasneje pa z razdalje šeMatic Podlipnik in Slovenija je neulovljivo vodila. Naši hokejisti niso stopili s plina tudi po visokem vodstvu, v vratih je bil še naprej zanesljiv Gračnar, ki je po Madžarski vnovič svojo mrežo ohranil nedotaknjeno, njegovi soigralci pa so bili razpoloženi v napadu in se zaustavili pri končni številki 9. Slovenija je tako z dvema visokima zmagama potrdila drugoligaški status.



Izid:

Slovenija - Litva 9:0 (2:0, 4:0, 3:0)

Sabolič 4., Drozg 17., 50., 60., Kopitar 29., Podlipnik 29., Goličič 35., Ograjenšek 40., Magovac 56.