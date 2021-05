Risi z zmago pozdravili navijače: 'Šport se igra zaradi gledalcev'

Hokejska zveza Slovenije je v opoldanskih urah potrdila, da je od pristojnih organov pridobila dovoljenja za prisotnost gledalcev tudi na vseh preostalih tekmah slovenske reprezentance na turnirju Beat covid-19. Tekme si bo lahko še naprej ogledalo do 400 gledalcev. Pred dvorano bodo lahko kupci vstopnic opravili hitri test, v skladu z vladnim odlokom pa potrebujejo gledalci na športnih tekmovanjih negativni test, potrdilo o prebolevnosti ali cepljenju, so dodali v sporočilu za javnost.

"Šport se igra zaradi gledalcev. Res je bilo zelo pozno, zato odziva mogoče ni bilo toliko, a jaz upam, da bo že jutri še več ljudi. Verjamem, da zdaj radi majčkeno pridejo na športne prireditve. Gotovo pa je drugače, normalno,"je bil po zmagi nad Francijo v pogovoru za našo televizijo zadovoljen selektor Matjaž Kopitar.

Hokejska zveza Slovenije (HZS) je dovoljenje za vstop dobila šele nekaj ur pred tekmo, omejitev pa je znašala 400 gledalcev. Slovenski hokejisti so na domačem turnirju, ki služi kot nadomestilo za odpadlo svetovno prvenstvo divizije I in kot prva stopnica v pripravah na poletne olimpijske kvalifikacije, nato ostali neporaženi. Po uvodni zmagi proti Avstriji s 3:1 so s 3:2 premagali še Francoze.

Kuralt: Bilo je kar nekaj dodatne energije

Na drugi tekmi turnirja je priložnost dobilvratar Luka Gračnar, na klopi je bil tokrat Matija Pintarič. Selektor je tudi nekoliko pomešal postavo in dal priložnost za igro tudi hokejistom, ki na prvi tekmi niso igrali. Risi so spet zaostali, nato pa po preobratu slavili drugo zaporedno zmago, za igralca tekme je bil izbralJurij Repe.

"Kar lepo je bilo spet videti gledalce na tribuni. Upam, da bodo še malo bolj sprostili ukrepe, da jih bo lahko prišlo še malce več,"je za 24UR dejal Repe.

"Mislim, da je bilo kar nekaj dodatne energije, tudi na ledu se je videlo, da smo stopili skupaj. Pokazati smo hoteli, da smo dobra ekipa, da držimo skupaj drug za drugega. Super, hvala, da so prišli, upam pa, da jih bo naslednjič lahko prišlo še več,"pa je menil Anže Kuralt.