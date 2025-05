Risi v en glas: Naša največja prednost je veliko slovensko srce

Hokejska reprezentanca Slovenije bo v soboto začela svetovno prvenstvo elitne skupine. Cilj oziroma želja selektorja Eda Terglava in njegovih igralcev je takšna, kot jo imajo na teh tekmovanjih Slovenci vselej – obstati med elito in tam igrati tudi naslednje leto. Na prvenstvo se bodo podali brez prvega zvezdnika Anžeta Kopitarja.

Priprave je selektor Edo Terglav v začetku aprila zastavil predvsem z mlajšimi igralci, tisti najbolj izkušeni, ki tvorijo jedro ekipe, pa so se pridružili šele konec aprila, ko se je končalo zadnje dejanje klubske sezone v Sloveniji, finale državnega prvenstva. Tako kot že nekaj zadnjih let so v slovenski ekipi pri postopnem pomlajevanju zasedbe. Jedro reprezentance ima sicer še vedno igralce, ki so jih ljubitelji hokeja v teh vlogah poznali desetletje in več, a je po drugi strani tudi vse več tistih, ki ne nastopajo več za izbrano vrsto.

Slovenska hokejska reprezentanca bo nastopila močno pomlajena.

Terglav je bil lahko zadovoljen že po prvih dveh testnih dvobojih z Italijo in Poljsko, ko je imel v postavi predvsem borbene mladce in le nekaj izkušenih starejših. Italijane – ti so si medtem na nedavno končanem drugoligaškem SP priborili vozovnico za elito 2026 skupaj z Britanci – so premagali, s Poljaki sicer izgubili, tako kot z Danci. A je selektor na teh tekmah gledal predvsem na to, kako bo popravil igro do SP in kako bo v ekipo vključil še tiste, ki so se pridružili nazadnje. "Pomembno je, da mladim fantom pokažejo, jih usmerjajo, se z njimi pogovarjajo. Da jim dajo tisto, kar so prej starejši dali njim. Prišli bodo trenutki na SP, ko bo zelo težko, in od njih pričakujem, da bodo znali voditi ekipo, kot so jo že na prejšnjih SP," je o pomenu "starega" jedra po tekmi v Mariboru z Dansko razmišljal Terglav.

"Moramo garati, da bo lahko ta ekipa igrala tako, kot hočem. Vemo, kako smo bili pred dvema letoma nekajkrat zelo blizu, in vemo, kako težko je na takšnih turnirjih. Moramo iti tekmo za tekmo, moramo se boriti, imeti fokus. So tudi ekipe, proti katerim lahko dobro igramo. Ne bi rad govoril samo o obstanku, ampak o borbenosti in ekipnem duhu," je še dodal selektor.

Lukaš Horak

Močna okrepitev za Slovenijo je tudi vratar Lukaš Horak; češki ljubljenec navijačev ljubljanske Olimpije je od konca aprila tudi Slovenec, že hitro pa je dobil priložnost za dokazovanje, saj mu je Terglav zaupal mesto med vratnicama na tretji in četrti prijateljski tekmi, na zadnji v torek proti Kazahstanu pa je branil dve tretjini.

Na vratarskih mestih je sicer v zadnjem hipu prišlo do spremembe, namesto Gašperja Krošlja, ki je klubsko sezono končal zadnji med kandidati in se je zaradi utrujenosti reprezentanci odpovedal, je Terglav pred dnevi vpoklical Žana Usa z Jesenic. Na vratarskih mestih so tako Horak, Matija Pintarič in Us. Nekaj ugibanj je bilo zaradi hitrega konca končnice v ligi NHL za slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja tudi o možnosti za njegov nastop, a so pri Hokejski zvezdi Slovenije pojasnili, da bo zaradi podobnih razlogov kot Krošelj tudi kapetan kraljev sezono končal že po klubskem delu.

Edo Terglav

Na seznamu za Švedsko 2025 so tako še branilci Jan Ćosić (Olimpija Ljubljana), Jan Goličič (Gatineau Olympiques/Kanada), Blaž Gregorc (Olimpija Ljubljana), Aleksandar Magovac (Amiens/Francija), Bine Mašič (Olimpija Ljubljana), Matic Podlipnik (Kitzbühel/Avstrija), Urban Podrekar (Flint Firebirds/ZDA), Miha Štebih (Horacka Slavia Trebič/Češka) ter napadalci Miha Beričič (Olimpija Ljubljana), Jan Drozg (Kunlun Red Star/Kitajska), Žan Jezovšek (Lindau/Nemčija), Rok Kapel (Olimpija Ljubljana), Nace Langus (univerza Augustana/ZDA), Rok Macuh (Olomouc/Češka), Marcel Mahkovec (Olimpija Ljubljana), Ken Ograjenšek (Linz/Avstrija), Robert Sabolič (Olimpija Ljubljana), Nik Simšič (Olimpija Ljubljana), Filip Sitar (univerza Connecticut/ZDA), Jaka Sodja (Olimpija Ljubljana), Matic Török (KooKoo/Finska) in Anže Žeželj (Fehervar/Madžarska).

"Imamo ogromno srce, s fanti se izjemno dobro razumemo. To je naša največja prednost, veliko slovensko srce. Mi bomo šli tekmo za tekmo, najprej imamo ostale, potem pa še Avstrijo in Francijo. Z obstankom se ne obremenjujem, če bomo dovolj dobri, imamo možnosti in kakovost, da v tej skupini obstanemo," je o najbolj vroči temi dejal Török. "Ritem je res težek. Tekme si sledijo ena za drugo, mogoče na papirju bosta najbolj pomembni zadnji dve. Ampak vseeno se vedno pokaže, da moraš do teh zadnjih tekem pripeljati kakšno točko. Vemo, da bo težko, v obrambi bomo trpeli, vratar bo trpel. Ampak če bomo disciplinirani, če ne bomo delali napak in bomo izkoristili njihove, pa lahko tudi koga presenetimo," pa razmišlja Gregorc, eden od zdaj najbolj izkušenih v ekipi.

Sidney Crosby

Slovenci so generalko za SP sicer opravili z odliko, pred dnevi so premagali Madžare, v torek pa v sklepni prijateljski tekmi še Kazahstan s 3:2. Prva prava naloga pa jih čaka v soboto ob 12.20, tekmec pa bo Kanada, ki sicer spada med favorite prvenstva. V njenih vrstah bo med drugim nastopal zvezdnik lige NHL Sidney Crosby. Zgodovina slovenskih nastopov na velikih hokejskih tekmovanjih je pestra. Od leta 2001, ko je Slovenija prvič prišla v elitno skupino, so sledili številni vzponi in padci.

